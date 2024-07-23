SUPER EIGHT『BACKSTAGE PASS』表紙に初登場！バックカバーはExWHYZ
■SUPER EIGHTが20周年への想いを語る集合ロングインタビュー掲載！
SUPER EIGHTが、『BACKSTAGE PASS』2024年9月号（7月26日発売）の表紙＆巻頭特集に初登場する。
巻頭特集には、7月31日にリリースとなるニューアルバム『SUPER EIGHT』や20周年への想いを語る集合ロングインタビューを掲載。独占集合インタビュー・レビューを含む1万5,000字の総力表紙巻頭特集。他にも『EIGHT-JAM FES』3日間完全レポートも掲載される。
バックカバー＆巻末特集には、7月31日に2nd EP『Sweet & Sour』をリリースするExWHYZが撮り下ろし＆インタビューで登場。
その他、Little Glee Monster、LIL LEAGUE、THE JET BOY BANGERZ、NIKO NIKO TAN TAN、ファンキー加藤、ammo、Lucky Kilimanjaro、風男塾といった注目アーティストの特集を届ける。
メイン写真：『BACKSTAGE PASS』2024年9月号表紙
書籍情報
2024.07.26 ON SALE
『BACKSTAGE PASS』2024年9月号
リリース情報
2024.07.31 ON SALE
SUPER EIGHT
ALBUM『SUPER EIGHT』
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://www.infinity-r.jp/
ExWHYZ OFFICIAL SITE
https://www.exwhyz.jp/