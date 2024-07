JO1ニューシングル「WHERE DO WE GO」リリース決定！モチーフロゴ＆カミングスーンポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■今作のキャッチコピーは“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”

JO1が、10月2日に9thシングル「WHERE DO WE GO」をリリースすることが決定。モチーフロゴと、カミングスーンポスターが公開された。

7月22日には、 JO1公式Instagramの一斉配信チャンネルで、メンバーがスクラッチで削ったカードに「WHERE」「DO WE」「GO」という文字が出現。本作のタイトルとリリースを導く動画が更新され、ファンからは「ワクワクする!」「WHERE? ってどういうこと?」と考察する声で話題を集め、Xでは「WHERE DO WE GO」の関連ワードが複数トレンド入りした。

今作のキャッチコピーは、“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”。

毎日向き合う現実のなかでも、心の中にロマン(理想、夢)を抱いている11人の青春。毎日どこに向かっているのか、次の目的地がどこなのかは分からないが「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」という自信で、彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進むというメッセージが込められている。

モチーフロゴは、今作のコンセプトのレッドカーペットを象徴する赤色を基調にし、王冠に進化したデザインとなっている。

商品形態は、全3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)。初回限定盤A/BにはDVDが同梱され、3形態すべてに初回プレス限定封入特典がある。なお、各店での予約受付は7月23日18時から開始し、チェーン別購入者先着特典の内容も同時に解禁となった。

さらに、『JAM感謝祭』会場では、会場限定特典付き9thシングルの予約販売が決定。公演チケットを持っていない人も予約抽選会に参加できる。

メイン写真:「WHERE DO WE GO」カミングスーンポスター

