ミセスメンバーが監修・選曲！公式プレイリスト『頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE』公開

■「アポロドロス」「ケセラセラ」など、ここぞという時に背中を押してくれる楽曲多数

Mrs. GREEN APPLEが公式プレイリスト『頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE』をApple Music、LINE MUSIC、Spotifyで公開した。

約15万人を動員したスタジアムツアー『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~』のファイナル公演を7月21日に神奈川・横浜スタジアムで開催したばかりのMrs. GREEN APPLE。

今回公開されたプレイリストはスポーツや部活動、勉強、仕事、アルバイト、家事など様々な頑張る時に聴いてほしいというコンセプトのもと、テレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」の他全15曲をメンバーが監修し選曲したもの。

2024年に入って公開された『夜に聴きたいMrs. GREEN APPLE』『春に聴きたいMrs. GREEN APPLE』『大切な人と聴きたいMrs. GREEN APPLE』『夏に聴きたいMrs. GREEN APPLE』に続く公式プレイリスト第5弾となり、「ANTENNA」や「ケセラセラ」、「僕のこと」など、ここぞという時に背中を押してくれる楽曲が多数収録されている。

■公式プレイリスト

『頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE』(Apple Music、Spotify)

『頑張る時に聴きたいミセス』(LINE MUSIC)

01. アポロドロス

02. ANTENNA

03. In the Morning

04. 私は最強

05. ケセラセラ

06. 愛情と矛先

07. PARTY

08. Lion

09. 鯨の唄

10. ダンスホール

11. ノニサクウタ

12. On My Mind

13. 僕のこと

14. Doodle

15. How-to

リリース情報

2024.07.13

DIGITAL SINGLE「アポロドロス」

