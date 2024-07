GENICが2か月連続で新曲をリリース。第一弾として7月31日に「LifE!!」、第二弾は8月21日に「Sorry not sorry」が配信リリースされる。7月リリースの「LifE!!」は、メンバーの増子敦貴が作詞が担当。増子は現在、舞台「千と千尋の神隠し」ロンドン公演でハク役としても出演するなど、今年注目の若手俳優の一人でもあり、今作は「⾃分らしくココロオドル毎⽇を!」をテーマに作詞を手がけた究極のHAPPY SONGとなっている。

さらに、世界的フォトグラファーLeslie Keeが撮り下ろした最新のアートワークも公開され、男女グループならではのPOP&COOLなグラフィックにも注目だ。そして8月リリースの「Sorry not sorry」は、MBS/TBS系ドラマ『完璧ワイフによる完璧な復讐計画』オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、メンバーの西澤呈が作詞を担当。「Sorry not sorry」(意訳:おあいにくさまだけど謝らないよ)というパワーワードが象徴的に描かれた、“騙し愛”ながらも自分の道を進む、人生は自分次第という強い意志が込められた作品となっている。なお、GENICは8月28日には、LIVE DVD&Blu-ray『GENIC LIVE TOUR 2024 N_G』をリリースし、さらに9月1日からはグループ過去最大規模の7都市7公演で開催される全国ツアー<GENIC LIVE TOUR 2024 -if->の開催も決定している。◆ ◆ ◆【メンバーコメント】「LifE!!」たった一度きりしかない人生の中で、少しでも多くの時間笑っていて欲しいなという想いを込めて作詞しました。添加物なしの果汁100パーセントのオレンジジュースくらいに、色鮮やかで体にいい曲だと思っています。365日、せっかくだし楽しんでいきましょー!今日をいい日にしていきましょうー!でもまあ、期待はあんまりしないで頑張っていきましょー!!という重くなくすっきりとしたココロオドルメッセージが沢山の人に届きますように。増子 敦貴「Sorry not sorry」オープニング主題歌を担当させていただくドラマ『完璧ワイフによる完璧な復讐計画』からインスピレーションをもらい、作詞を完成させました。ドラマの世界観をGENICのフィルターに通したこの楽曲を、どんな視点で捉えるかは全部あなた次第、この人生は騙し愛。是非お楽しみください。西澤 呈◆ ◆ ◆