最大80%OFF！「コーエーテクモ Summer Sale」開催！「ソフィーのアトリエ２」は50%OFFに

コーエーテクモは、PlayStationStore、Microsoft Store、ニンテンドーeショップ、Steamで配信中の人気タイトルを通常価格の最大80%OFFで販売する「コーエーテクモ Summer Sale」を開催中だ。

PlayStationStore、ニンテンドーeショップでは2024年8月14日(水)まで、Microsoft Storeでは8月1日(木)19:00まで、Steamでは8月6日(火)2:00までの開催となる。





本セールでは、「ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜」が50%OFFと過去最大の割引率になるのをはじめ、「DEAD OR ALIVE 6」や「Winning Post 10 2024」、「真・三國無双7 with 猛将伝」、「Fate/Samurai Remnant」、「三國志14 with パワーアップキット」など多数の人気タイトルやダウンロードコンテンツがセール価格で購入できる。ぜひこの機会にコーエーテクモの人気タイトルをプレイしてみてはいかがだろうか。

コーエーテクモ Summer Sale

PlayStationStore:2024年7月17日(水)〜2024年8月14日(水)

Microsoft Store:2024年7月18日(木)5:00〜2024年8月1日(木)19:00

ニンテンドーeショップ:2024年7月23日(火)〜2024年8月14日(水)

Steam:2024年7月23日(火)2:00〜2024年8月6日(火)2:00

※全て日本時間

Summer Sale

ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜(過去最大割引)

PlayStation4 / Nintendo Switch / Steam

価格8,580 円(税込)⇒セール割引後価格4,290円(50%OFF)

■PlayStationStore

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA28447_00-MYSTERIOUSMASTER

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000041916.html

■Steam

https://store.steampowered.com/app/1621310/2/

DEAD OR ALIVE 6

PlayStation4 / Steam / Microsoft Store

価格8,580 円(税込)⇒セール割引後価格1,716 円(80%OFF)

■PlayStationStore

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA11472_00-FULLGAME00000000

■Steam

https://store.steampowered.com/app/838380/DEAD_OR_ALIVE_6/

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/dead-or-alive-6/BQ5WNW5NCPKR/0001

Winning Post 10 2024

※機種により価格が異なる

PlayStation5

価格 10,780 円(税込)⇒セール割引後価格 8,624 円(20%OFF)

PlayStation4 / Nintendo Switch

価格 9,680 円(税込)⇒セール割引後価格 7,744 円(20%OFF)

■PlayStationStore

PS4/PS5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA19149_00-WP102024GAME0000

PS4

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA45635_00-WP102024GAME0000

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000072746.html

真・三國無双7 with 猛将伝

※機種により価格・割引率が異なる

PlayStation4

価格 7,437 円(税込)⇒セール割引後価格2,974 円(60%OFF)

■PlayStationStore

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA00254_00-SM7WXLGAMEJP0000

Steam

価格8,580 円(税込)⇒セール割引後価格2,917 円(66%OFF)

■Steam

https://store.steampowered.com/app/278080/7_with/

真・三國無双7 with 猛将伝DX

※機種により価格・割引率が異なる

Nintendo Switch

価格7,480 円(税込)⇒セール割引後価格5,236 円(30%OFF)

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000015290.html

PC(Microsoft Store)

価格7,481 円(税込)⇒セール割引後価格3,740 円(50%OFF)

■Microsoft Store

https://www.microsoft.com/store/productid/9NTGF872L3SC

Fate/Samurai Remnant

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch /

Steam

価格9,680 円(税込)⇒セール割引後価格6,292(35%OFF)

■PlayStationStore

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA07424_00-GAME000000000000



■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000051468.html

■Steam

https://store.steampowered.com/app/1902690/FateSamurai_Remnant/

三國志14 with パワーアップキット

PlayStation4 / Nintendo Switch

価格10,780 円(税込)⇒セール割引後価格6,468 円(40%OFF)

■PlayStationStore

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA17343_00-SAN14WPKUPGRADE0

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033080.html

Steam

価格 11,880 円(税込)⇒セール割引後価格7,128 円(40%OFF)

■Steam

https://store.steampowered.com/sub/510898/