「CAPCOM SUMMER SALE」開催中！ Steam Storeに「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」など人気シリーズが追加！

開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、Steam Storeに新たなラインアップが追加された。

現在、各デジタルストアで予約受付中の最新作 「逆転検事1&2 御剣セレクション」 （ https://www.ace-attorney.com/investigations1-2/ ） 「デッドライジング デラックスリマスター」 （ https://www.deadrising.com/1/ ）の発売を控えた「逆転裁判」「デッドライジング」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」など人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツが購入しやすい価格でセール中だ。



名作揃いのラインアップから気になっていたゲームをお得に手に入れるチャンスとなっている。

各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページでチェックしよう！

【セール情報】

CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なるので注意。また、セール期間は予告なく変更になる場合あり。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となるので購入の際は注意。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合あり。重複購入に注意。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにて確認。

【Steam Store】

Steam「デッドライジング 2」（ゲーム本編）

＜セール期間＞2024年8月1日（木）1:59まで

通常価格：2,027円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：506円（税込）

Steam「デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード」（ゲーム本編）

通常価格：2,027円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：506円（税込）

Steam「デッドライジング 3 Apocalypse Edition」（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【80％OFF!!】：609円（税込）

Steam「デッドライジング 4」（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【80％OFF!!】：609円（税込）

「DEAD RISING」バンドル

Steam「DEAD RISING LEGACY PACK」

https://store.steampowered.com/bundle/42743/DEAD_RISING_LEGACY_PACK/



バンドル価格：1,560円（税込）



★収録内容★

「デッドライジング 2」

「デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード」

「デッドライジング 3 Apocalypse Edition」

「デッドライジング 4」

【Steam Store】

＜セール期間＞

2024年8月6日（火）1:59まで

Steam Storeセール

Steam「バイオハザード RE:4」（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25％OFF!!】：3,742円（税込）

Steam「バイオハザード RE:4 ゴールドエディション」（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【20％OFF!!】：4,792円（税込）

Steam「バイオハザード ヴィレッジ」（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60％OFF!!】：1,996円（税込）

Steam「バイオハザード RE:2」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：997円（税込）

Steam「バイオハザード RE:3」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：997円（税込）

Steam「 バイオハザード7 resident evil」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【60％OFF!!】：796円（税込）

Steam「ロックマンX DiVE オフライン」（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,995円（税込）

Steam「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：2,995円（税込）

Steam「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：986円（税込）

Steam「逆転裁判456 王泥喜セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【20％OFF!!】：4,792円（税込）

Steam「逆転裁判123 成歩堂セレクション」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：986円（税込）

Steam「エグゾプライマル」（ゲーム本編）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：2,636円（税込）

Steam「ドラゴンズドグマ：ダークアリズン」（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【84％OFF!!】：650円（税込）



※本リリース内容は日本国内向けの情報。記載の内容は予告なく変更となる場合あり。



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