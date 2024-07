【M4A1R】8月6日 発売予定価格:38,280円

東京マルイは、電動ガン「M4A1R」を8月6日に発売する。価格は38,280円。

本商品は電動ガンスタンダードタイプ「コルト M4A1カービン」を14才以上推奨の電動ガンRシリーズ「M4A1R」として商品化したもの。外観パーツには「コルト M4A1カービン」と同様の素材が採用され、18才以上用の質感を17才以下でも安心して楽しめるハイエンドアイテムとなっている。

動力源には、繰り返し充電して使える「ニッケル水素ミニSバッテリー」が使用され、可変ホップアップシステム、フル/セミオート切替式が採用されている。

20mm幅のレイルを装備し、対応した各種光学機器が装着ができる。スチールプレス製マガジンは装弾数65発、最後の1発まで発射することが可能となっている。

「M4A1R」基本情報

全長:767 mm / 851 mm(ストック伸長時)

銃身長:34 mm

重量:2,825 g(空マガジン、バッテリー含む)

弾丸:6mm BB(0.2g)

動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー

装弾数:65発

