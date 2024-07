ËÌ»³¹¨¸÷¡ÖDREAM CONCERT¡×¤Ë½é¤ÎJ-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ª8·î¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ

2025年の「日韓国交正常化60周年」を一年後に控え、韓国でK-POPとJ-POPのコラボステージを作ってきたDREAM CONCERTの精神を引き継いだ「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」が、ベルーナドーム(埼玉県)にて8月10日、11日に開催される。多様なK-POPアーティストの出演が公開される中、K-POPアーティストが日本でパフォーマンスをするにあたり、J-POPアーティストたちとの調和と友情のコラボステージを作るため、J-POPアーティストたちを迎えることとなった。

本日新たに初のJ-POPアーティスト出演者として、TOBE所属アーティストの北山宏光が8月10日に出演することが発表された。2023年9月、株式会社TOBEと契約した彼は、ダンス・ボーカルの実力はもちろん作詞・作曲のセンスを兼ね備え、さらにMC、バラエティー、演技など、クリエイティブな才能が溢れるマルチエンターテイナーとしてこれまで日本中から多くの人気を集めてきた。北山宏光が「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」にJ-POPアーティスト第一走者として参加し、ステージ上でK-POPだけにとらわれない新たな旋風をもたらすことを予告している。事務局はまもなくMCの追加発表を控えているといい、今後も更なるビッグニュースが期待されている。統括プロデュースと演出を手がける韓国音楽界の巨匠オ・ジュンソン監督(Forest Media代表)は、「『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』は、多様なジャンルのアーティスト達が総出演する歴代最高のラインナップになるであろう」とコメント。今後、日本を皮切りに、アメリカ、ヨーロッパ、香港、タイ、ベトナム、オーストラリア、マレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど世界各地で開催される予定だ。「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」には韓国を代表するプロダクションであるHYBE、JYPエンターテインメント、SMエンターテインメントなどに所属するアーティストはもちろん、レジェンドアーティストや多様なジャンルのアーティスト、多彩な個性を持つ次世代K-POPルーキーアーティストまで多数が合流し、いつにも増して強烈なステージが期待されている。

■公演概要

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」

日程:2024年8月10日(土)、11日(日)

会場:ベルーナドーム(西武ドーム)



【出演アーティスト】

◯8月10日

チェン、チェ・スホ、EPEX、ハ・ソンウン、ヘンリー、JD1、北山宏光、K4、NEXZ、NOMAD、RESCENE、tripleS、シウミン…and more



◯8月11日

BADVILLAIN、DAY6、KISS OF LIFE、NCT WISH、NewJeans、ONEW、The KingDom、TRENDZ、TWS …and more



主催:Forest Media Inc、社団法人韓国芸能制作者協会、京郷新聞社、株式会社 Forest Japan



■関連リンク

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」公式サイト