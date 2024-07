東京ディズニーシーでは、2024年8月28日から“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”を開催!

ある秋の夜、みんなでお泊まり会をしていると、「ホーホー」という音が気になりワクワクしながら外に出てみたダッフィーたち。

そんな“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”デザインのスマホアクセサリーが登場します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”スマホアクセサリー

価格2,500円

発売日:2024年8月28日から

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

秋らしいストーリーのグッズが登場します。

お花のチャームとストラップがついたスマートフォンアクセサリーも登場!

パステルかわいい紫色のストラップ。

ストラップホルダー(本体)側には、パジャマ姿の4人のお顔がデザインされています。

かわいい「ダッフィー&フレンズ」デザインのストラップホルダーが魅力!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”スマホアクセサリーの紹介でした。

© Disney

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

