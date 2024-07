東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントにある「ケープコッド・クックオフ」

「ダッフィー&フレンズ」のかわいいメニューを提供している人気レストラン。

そんな「ケープコッド・クックオフ」に「オル・メル」をモチーフにしたスペシャルゼリードリンクが登場します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ”スペシャルゼリードリンク(オル・メル)

価格:700円

提供期間:2024年8月26日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」

「ダッフィー&フレンズ」の「オル・メル」をイメージしたスペシャルゼリードリンクがリニューアルして登場!

青リンゴのシロップとレモンゼリーの爽やかな風味に加え、マンゴーの果肉入りで食感も楽しめる、見た目にも鮮やかなドリンクです。

「オル・メル」カラーのかわいいスペシャルゼリードリンク。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ”スペシャルゼリードリンク(オル・メル)の紹介でした☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”まとめ 東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オル・メルイメージ!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ”スペシャルゼリードリンク appeared first on Dtimes.