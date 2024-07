KARA、ニューシングル「I DO I DO」MV予告映像を公開

KARAが、夏のロマンを予告した。彼女たちは本日(23日)0時、公式YouTubeチャンネルを通じて、デジタルシングル「I DO I DO」のミュージックビデオ予告映像を公開した。公開された映像には、夏にしか咲かない花のブルーデルフィニウム、デビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」の発売日である11時29分を指す時計など、KARAと縁の深いオブジェが次々と登場し、目を引く。

また、夢幻的な雰囲気の中、誰かと一緒に夕方の海辺を歩いているような姿が、おぼろげな雰囲気を漂わせる。新曲「I DO I DO」の音源も一部公開された。神秘的なサウンドの上に清涼感溢れるボーカルが調和している。「I Do Yes I Do」という歌詞のように、KARAだけの色で満たされた希望のメッセージで、今年の夏にリスナーを青い海へ連れて行く予定だ。今回のシングルには、KARAの輝かしい夏の日を予告するタイトル曲「I DO I DO」と、ハラさんを含むメンバー6人の声を聞くことができる収録曲「Hello」の2曲が収録される。