ホウオウアーネストなど、先週のゲート試験/栗東トレセンニュース
先週は7月18日に安田翔伍厩舎の3頭、キッスミーアイ(父ロードカナロア)、ホウオウアーネスト(父キズナ)、ロードアイオロス(父エピファネイア)がゲート試験を合格。ちなみにホウオウアーネストは2022年セレクトセール当歳にて、7000万円(税抜)で落札されている。
なお、先週のゲート試験に合格した2歳馬(再審査除く)は以下の通り。
(取材・文：井内利彰)
7月17日
アンビアンス
Cicada's Songの2022(エコロアゼル)
Lily Podの2022(エコロジーク)
コンタンゴ
Hen Escapeの2022(ジャスパーソレイユ)
Rocket Reloadの2022(ジャスパーディビネ)
スカイテーラー
ソイジャガー
テレサ
シーオブラブの2022(テンダリー)
ピリナマアナ
メイショウハダル
ヤマトマンタル
テツナゴオの2022(ヤングアメリカンズ)
She Is Bedazzlingの2022
7月18日
Ishitakiの2022(アッケシ)
オトヒメIIの2022(アナポリス)
ムーンエクスプレスの2022(インナーリソース)
ロベルタの2022(エルモドンナ)
キッスミーアイ
ネリヤカナヤの2022(キョラムン)
ゴールドストーム
コシュデリ
サイラモナムール
ジョウショーパールの2022(ジョウショータイガ)
Sand Puceの2022(シンビリーブ)
Praisingの2022(シンフォーエバー)
スイモアマイモ
ステイクオール
スマートサターン
ゼットイーリスの2022(ゼットエイト)
テイエムヘルメット
ケイキビーチの2022(テイケイウル)
ハプスブルグ
ビオレイメルの2022(パリコレジェンヌ)
バレオリア
ブラックプレイズ
ホウオウアーネスト
ミキノバカラ
ブリュットの2022(ランワールドワン)
レヴィストーン
レーゼドラマ
ロードアイオロス
ローランドバローズ
アフェクショネットの2022(フォビドゥンラヴ)
コンドコマンドの2022(ストンプ)
スポークスウーマンの2022(エクレア)
7月19日
アクルクス
アスコットアイ
アスターニルギリ
インナモラート
エジプシャンブルー
グラスビーチ
クラリティー
ザイル
サンライズフーガ
スマートラウンド
ソニックサンライズ
チュウワチーフ
テイエムカナロア
ディナン
ディープボウ
テーオートムソン
ニヒトツーゼーア
ノヴァエスペランサ
バイアンドホールド
パラディレーヌ
ビップデイジー
フルオブエナジー
ベンガルバローズ
マジカルシャイン
マーゴットジェム
ミナミジュウジセイ
メイショウソウセキ
ユウトザユウト
ラヴスティンガー
アスカトップレディの2022
エアマグダラの2022(エアザキントス)
ショコラディスコの2022(シャンパンゴールド)
シントーシノブの2022(レイリースピリット)
ノボリディアーナの2022
ラヴファンシフルの2022(アルクドラ)
Nokazeの2022(ヤエギリ)