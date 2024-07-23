スヌーピー限定グッズ「缶バッジ」など発売 「PEANUTS Cafe オンラインショップ」リニューアル記念
「PEANUTS Cafe オンラインショップ」が24日11時よりサイトをリニューアルする。それを記念し同日、限定グッズが販売開始となる。
【写真】「全7種」缶バッジほか…記念グッズ
新しいサイトのコンセプトは「PEANUTS Cafeらしい世界観の表現とブランドの魅力を体現する」見やすく楽しいシンプルなサイトデザインにした。
会員登録した人には「PEANUTS Cafe／PEANUTS DINER／PEANUTS HOTEL」のイベント・キャンペーンや新商品の紹介等を希望者のみ、メールマガジンで届ける。
「PEANUTS Cafe」では毎日の生活にPEANUTSを自然に取り入れられる商品づくりを意識して、カフェならではの食物販をはじめとした、テーブルウェアやアウトドアグッズ、アパレルアイテムなどがラインナップ。 壁掛けスヌーピーの「壁掛けラタンオブジェ」（税込1万5400円）や「フラットプレート」（Sサイズ税込2420円）、限定の「缶バッジコンプリートセット（全7種、税込3300円）などを展開する。
【写真】「全7種」缶バッジほか…記念グッズ
新しいサイトのコンセプトは「PEANUTS Cafeらしい世界観の表現とブランドの魅力を体現する」見やすく楽しいシンプルなサイトデザインにした。
会員登録した人には「PEANUTS Cafe／PEANUTS DINER／PEANUTS HOTEL」のイベント・キャンペーンや新商品の紹介等を希望者のみ、メールマガジンで届ける。