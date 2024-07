◆Hey! Say! JUMP、新CMで共同生活

【モデルプレス=2024/07/23】Hey! Say! JUMPが出演するクラッカーブランド「ルヴァン」シリーズの新CM「ようこそ!ルヴァンハウスへ」篇が、25日より全国で放映開始される。今作で第4弾目となる新CMでは、これまでに引き続きHey! Say! JUMPが登場。新CMでは、「ようこそ、ルヴァンハウスへ」と8人が暮らすシェアハウスに招かれるようなシーンからスタートする。Hey! Say! JUMPのメンバーが共同生活をしている設定のルヴァンハウスで、日常生活における何気ない様々なシーンで「クラッ活!」を楽しむ。

◆Hey! Say! JUMP、仲の良い掛け合い見せる

キッチンで料理中の山田涼介が「クラシカルルヴァン」の上にシチューをのせ、小皿の代わりに。「これ、どう?」とパジャマ姿の知念侑李に『味見ルヴァン』を促す。口にした知念と山田は「うん、うまっ」と幸せそうな表情を浮かべる。料理をしている2人を背に「いってきます!」と出かけようとしている高木雄也(※「高」は正式には「はしごだか」)。すると、中島裕翔が「これ、持ってく?」と「ルヴァンプライム」を手渡す。受け取った高木が「サンキュ!」と返事をし、忙しい朝でも手間なく食べられる『サクッとルヴァン』を2人で楽しむ。一方、リビングの八乙女光と薮宏太は、砕いた「ルヴァン全粒粉クラッカー」をチャーハンにかけた『ザクごろルヴァン』を頬張る。「ありだね」「だね」と、空腹の2人は満足そうに目で語り合う。最後は、サウナ帰りの有岡大貴と伊野尾慧。「よし、ととのうか」と、リラックスタイムを過ごすためベランダへ向かう。牛乳に「ルヴァンプライム」をディップしココロにもカラダにも染みる「しみわたルヴァン」を食べ、思わず「ととのうわー」と声を揃える。長年の仲の良さが感じられるメンバー同士の掛け合いや、まるで実際に生活をしているかのように、思い思いのプライベートな「クラッ活!」を楽しむ姿を見ることができる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】