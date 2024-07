東京ディズニーシーでは、2024年8月28日から“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”を開催!

ある秋の夜、みんなでお泊まり会をしていると、「ホーホー」という音が気になりワクワクしながら外に出てみたダッフィーたち。

そんな“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”デザインのグッズやメニューが登場します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”まとめ

ぬいぐるみチャーム 各 2,300 円

開催期間:2024年8月28日から11月1日まで

秋らしいストーリーのグッズやメニューが登場します。

“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”ストーリー

ある秋の夜、みんなでお泊まり会をしていると

ホーホー

「いまのは何の音だろう?」

窓の外を見て、ちょっぴり不安そうなダッフィー。

オル・メルは目を閉じて耳を澄ませます。

「秋の音がする!みんなで音のする方に行ってみない?」

「うん。みんなで一緒に行こう!」

外に出ると、リーナ・ベルが気づきました。

「あれはフクロウの鳴き声ね!あっちにいる!」

「こっちは花が風にゆられる音がする」とシェリーメイ。

みんな秋の音に興味津々です。

すると、オル・メルが突然立ち止まりました。

リーン・・・リーン・・・

「耳を澄ませてみて。フクロウに合わせて虫たちも音を奏でているよ!」

オル・メルはそういうと、秋の音に合わせて歌い始めます。

「ねえ、木の実のついた枝で葉っぱをたたくと楽器になる!」

シェリーメイが楽しそうに木の実や葉っぱを集めます。

オル・メルの歌を聴きながら目を輝かせるダッフィー。

「わあ。すごくきれいなハーモニーだね!」

秋の音を楽しんだダッフィーたちは家に帰ってぐっすりと眠りました。

“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”グッズ

ぬいぐるみコスチューム 各 5,400 円

販売店舗:マクダックス・デパートメントストア

ぬいぐるみコスチュームとして、秋らしいデザインのパジャマが登場します。

ダッフィー&フレンズに着せてあげれば、ダッフィーたちに癒されながら秋の夜長が楽しめます。

パジャマ姿のぬいぐるみコスチューム!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"グッズ・お土産

ダッフィー&フレンズ7人全員のぬいぐるみチャームは、ランタンに光を灯すことができ、小さなランタンを抱えた姿がとってもかわいい!

三角帽子とランタンがかわいいぬいぐるみチャーム!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"グッズ・お土産

だきまくら 7,000 円

パジャマ 6,500 円

そのほか、ぎゅっと抱きしめたくなるようなオル・メルのだきまくらや、

オル・メルのだきまくら&パジャマでリラックス!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"グッズ・お土産

ピローケース 2,300 円

毛布 7,300 円

ダッフィー&フレンズが眠っている様子が描かれたピローケースなど、おうちでゆったりとした時間を過ごすのにぴったりなグッズを販売します。

身につけグッス

秋のパークを楽しむのにぴったりなグッズも登場します。

オル・メルの肩乗せぬいぐるみやパスケース、シェリーメイのカチューシャやパスケースを身につけて、おともだちとお気に入りのキャラクターをイメージしたコーディネートをしてパークを訪れるのも楽しい!

スマートフォンアクセサリー 2,500円

また、お花のチャームとストラップがついたスマートフォンアクセサリーや、

お顔デザインのストラップホルダー!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"スマホアクセサリー

ブランケット 5,300円

ダッフィー&フレンズが夜のおさんぽを楽しむ姿とすやすやと眠っている姿が描かれているリバーシブルのブランケットは、日常でも大活躍するアイテムです。

ブランケットを収納できるトートバッグ付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"グッズ・お土産

ランタン 2,900 円

さらに、灯台やヨットのおもちゃで楽しそうに遊んでいるダッフィーがデザインされたランタンが登場します。

持ち手の形もダッフィーがモチーフになっており、スイッチをいれると、あたたかいオレンジ色の光があたりを照らしてくれます。

持ち手の形もダッフィーモチーフ!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズ"ランタン

“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”メニュー

パンプキンプリン

1個 550円 スーベニアカップ付き(プラス750円)

主な販売店舗:ケープコッド・クックオフ

「ケープコッド・クックオフ」などの店舗では、「ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション」デザインのフードスーベニアを販売します。

お泊り会をしているダッフィーたちが眠っている姿が描かれたスーベニアカップは、「ケーブコッド・クックオフ」で販売するパンプキンプリンと一緒に購入可能。

優しい色合いのカップでほっこりする時間を過ごせます。

スーベニアカップ付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"パンプキンプリン

スーベニアランチケース セットにプラス 1,300円

メニューと合わせてご購入いただけるスーベニアランチケースには、パジャマ姿のダッフィーたちが秋の音色を楽しんでいるアートが描かれています。

秋の夜のお泊まり会デザイン!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"スーベニアランチケース

スーベニアドリンクボトル 対象のソフトドリンクに プラス 1,300円

秋らしい深い色彩の植物柄が印象的なアートは、スーベニアドリンクボトルや

パジャマ姿のお散歩デザイン!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"スーベニアドリンクボトル

マロンタルト、スーベニアプレート付き 1個 550円 スーベニアカップ付き(プラス750円)

スーベニアプレートでも楽しめます。

スーベニアプレート付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"マロンタルト

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。

※ケープコッド・クックオフのショーダイニングエリアでの販売はありません。

※グッズやメニューの販売方法や詳細は、東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトにて確認できます。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります。

スペシャルゼリードリンク(オル・メル) 700 円

そのほか、「ケープコッド・クックオフ」では、ダッフィー&フレンズのオル・メルをイメージしたスペシャルゼリードリンクがリニューアルして登場!

青リンゴのシロップとレモンゼリーの爽やかな風味に加え、マンゴーの果肉入りで食感もお楽しみいただける、見た目にも鮮やかなドリンクです。

ディズニーホテル

“ダッフィー&フレンズの フォールズ・サウンド・インビテーション” カントニーズランチ 7,000円

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、‟ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”カントニーズランチとスペシャルドリンクが登場します。

前菜や中国蒸しパン、メイン料理のほか、フクロウの鳴き声や風にゆられる花の音など、秋の音色を楽しむダッフィーたちの姿を表現したデザートが楽しめます。

“ダッフィー&フレンズの フォールズ・サウンド・インビテーション” スペシャルドリンク 1,500円

また、スイートポテトシロップとミルクティーをベースに仕上げたドリンクに、秋らしさを感じるコスモスのエディブルフラワー、スグリがトッピングされたスペシャルドリンクをご用意します。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは「ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

"ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション"デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

パジャマ姿がかわいい!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”は、2024年8月28日からスタートです。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

