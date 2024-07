東京ディズニーシーでは、2024年8月28日から“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”を開催!

期間中、秋らしいデザインのグッズやスーベニア付きメニューが登場します。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”デザインのぬいぐるみコスチュームを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”ぬいぐるみコスチューム

価格:各5,400円

発売日:2024年8月28日から

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

「ダッフィー」ぬいぐるみコスチューム

「ダッフィー」デザインのぬいぐるみコスチューム。

上下セパレートタイプのパジャマです。

かわいいアイマスクがついています。

「シェリーメイ」ぬいぐるみコスチューム

「シェリーメイ」デザインのぬいぐるみコスチューム。

ロング丈のネグリジェがかわいい!

ナイトキャップもついています。

「オル・メル」ぬいぐるみコスチューム

「オル・メル」デザインのぬいぐるみコスチューム。

体をすっぽり包み込んだ温かそうなパジャマ。

ポンポン付きの帽子もかわいい☆

「リーナ・ベル」ぬいぐるみコスチューム

「リーナ・ベル」デザインのぬいぐるみコスチューム。

パジャマのボタン部分には大きなフリルがついています。

ヘアバンドにはお花のような飾り付き!

かわいいパジャマ姿に注目!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”ぬいぐるみコスチュームの紹介でした。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

