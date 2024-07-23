¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¡¡ÅìµþÂç²ñ¤ËÂ³¤Áª¼êÂ¼¤ÇÂÀ¶Ë´ú¤ò·Ç¼¨¡Ö¹Ô¤±¥³¥ê¥¢¡ª¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤¬Áª¼êÂ¼¤ËÆþ¤ê¡¢²£ÃÇËë¤ÈÂçÎÌ¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡ÖÊ¸²½ÆüÊó¡×¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎÆþÂ¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£¡Ö£²£²Æü¸áÁ°¡¢¥Ñ¥ê¹Ù³°¤Î¥µ¥ó¥É¥Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼êÂ¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Âç´ÚÌ±¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î½É¼Ë¤Ë¡¢ÂÀ¶Ë´ú¤Èà¥Á¡¼¥à¥³¥ê¥¢á¤Î²£ÃÇËë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö£Á£Ì£Ì£Å£Ú¡¡£Ì£Á¡¡£Ã£ï£ò£å£å¡Ê¹Ô¤±¥³¥ê¥¢¡Ë¡ª¡×¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÁª¼êÂ¼¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë£±Ëü£´£²£µ£°¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥©¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥í¡¼»öÁ°·±Îý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñÁª¼êÃÄ¤â½àÈ÷¤ò½ª¤¨¼¡Âè¤³¤³¤Ë½¸·ë¤·¡¢¶â¿§¤Î¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤Ë¤è¤ëÁª¼êÂ¼¤Î²£ÃÇËë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Áª¼êÃÄ¤ÏÅÔÆâ¤ÎÁª¼êÂ¼¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤«¤Ä¤ÆË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤ËÄñ¹³¤·¤¿Íû½Ø¿Ã¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò²þÊÑ¤·¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢ÂÐÆüÀïÁè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤·¤ÆÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤¬Àµ¼°¤ËÅ±µî¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤ÏÅ±µî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÍû½Ø¿Ã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£