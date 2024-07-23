

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43321.33 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42557.79 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42245.27 ボリンジャー:＋2σ(25日)

42048.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41366.11 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41169.20 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41104.54 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40973.08 均衡表転換線(日足)

40292.72 6日移動平均線

40188.49 均衡表基準線(日足)

40174.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40160.96 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40126.35 新値三本足陽転値

40093.13 25日移動平均線

40021.89 均衡表転換線(週足)



39594.39 ★日経平均株価23日終値



39217.37 13週移動平均線

39107.16 75日移動平均線

39065.68 均衡表基準線(週足)

39017.06 ボリンジャー:-1σ(25日)

38982.74 26週移動平均線

38585.26 均衡表雲上限(日足)

38488.04 均衡表雲下限(日足)

38273.79 ボリンジャー:-1σ(13週)

37940.99 ボリンジャー:-2σ(25日)

37791.06 ボリンジャー:-1σ(26週)

37330.20 ボリンジャー:-2σ(13週)

36864.93 ボリンジャー:-3σ(25日)

36599.37 ボリンジャー:-2σ(26週)

36589.68 200日移動平均線

36386.62 ボリンジャー:-3σ(13週)

35407.69 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 4.68(前日 4.35)

ST.Slow(9日) 6.74(前日13.61)



ST.Fast(13週) 59.49(前日59.52)

ST.Slow(13週) 72.29(前日72.30)



［2024年7月23日］



株探ニュース

