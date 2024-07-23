　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43321.33　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42557.79　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42245.27　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
42048.13　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41366.11　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41169.20　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41104.54　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40973.08　　均衡表転換線(日足)
40292.72　　6日移動平均線
40188.49　　均衡表基準線(日足)
40174.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40160.96　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40126.35　　新値三本足陽転値
40093.13　　25日移動平均線
40021.89　　均衡表転換線(週足)

39594.39　　★日経平均株価23日終値

39217.37　　13週移動平均線
39107.16　　75日移動平均線
39065.68　　均衡表基準線(週足)
39017.06　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38982.74　　26週移動平均線
38585.26　　均衡表雲上限(日足)
38488.04　　均衡表雲下限(日足)
38273.79　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37940.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37791.06　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37330.20　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36864.93　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36599.37　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36589.68　　200日移動平均線
36386.62　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35407.69　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 4.68(前日 4.35)
ST.Slow(9日)　　 6.74(前日13.61)

ST.Fast(13週)　 59.49(前日59.52)
ST.Slow(13週)　 72.29(前日72.30)

［2024年7月23日］

株探ニュース