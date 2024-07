今月20日から21日にかけて大阪・舞洲スポーツアイランドで開催された音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024」が23日、公式サイトを更新。出演アーティストのツアーチケットを無許可で販売したとして謝罪した。

公式サイトでは「会場チケット販売に関してのお詫び」と題し、「OSAKA GIGANTIC MUSUC FESTIVAL 2024 会場内にて出演アーティストのライブチケットを販売しておりましたが、Fear, and Loathing in Las Vegas様のツアーチケットについてはアーティスト所属事務所様への確認をとらず、結果として無許可で販売をしてしまっておりました」とした。

続けて「販売した枚数は若干枚になりますが、今回の件で不快な思いをされたファンの皆様、並びにご迷惑をおかけしたFear, and Loathing in Las Vegas 様、所属事務所様へは深くお詫び申し上げます」と謝罪。「ツアーチケット販売に関しては、Fear, and Loathing in Las VegasオフィシャルWEB先行販売をご利用ください」と呼びかけた。