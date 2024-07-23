10月に国際親善試合を控えるなでしこJ、キックオフ時間やテレビ放送が決定
日本サッカー協会(JFA)は23日、日本女子代表(なでしこジャパン)が臨む「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024」のチケット販売概要、キックオフ時間、テレビ放送が決定したことを発表した。未定となっている対戦国は決定次第、告知するという。
同試合は10月26日に国立競技場で開催され、キックオフ時間は14時20分の予定。TBS系列全国ネット生中継となる。
■国際親善試合
10月26日(土)
日本女子 14:20 未定 [国立]
■チケット販売
一般販売(先着制):7月27日(土)10:00〜
チケット販売概要
https://www.jfa.jp/nadeshikojapan/20241026/ticket.html
同試合は10月26日に国立競技場で開催され、キックオフ時間は14時20分の予定。TBS系列全国ネット生中継となる。
■国際親善試合
10月26日(土)
日本女子 14:20 未定 [国立]
■チケット販売
一般販売(先着制):7月27日(土)10:00〜
チケット販売概要
https://www.jfa.jp/nadeshikojapan/20241026/ticket.html