“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスは、秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル」を2024年9月13日(金)より開催!

仮装した「ミッフィー」と「メラニー」に出会える参加型パレードや、日本唯一のおばけミッフィーがハロウィーン限定グリーティングショーが実施されます☆

ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのハッピーハロウィーンパレード」

期間:2024年9月13日(金)〜11月4日(月・祝)

パレードルート:アトラクションタウン〜アムステルダムシティ

ハウステンボスは、秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル」を開催!

“心ときめくカワイイ” が溢れる、ゲスト参加型パレードが実施されます。

王冠を被った「ミッフィー」と「メラニー」がパンプキンなどハロウィーン仕様のデザインが施された特別なフロートに乗ってゲストにご挨拶。

さらに、パレードの途中でフロートが一時停車し、「ダンシングタイム」が今回初めて開催されます。

2023年より倍増したシャボン玉に包まれた空間で、ダンサー達と一緒に踊って、自分がパレードの一員になったかのような気分を楽しめるパレードです。

視界いっぱいにシャボン玉が煌めく空間で、子どもも大人も一緒に思いきり踊って、“心ときめくカワイイ”が溢れるハロウィーンを体験できます☆

※ダンシングタイムはホテル アムステルダム前で実施予定

「おばけミッフィー」スペシャルグリーティングショー

開催場所:アムステルダムシティ スタッドハウス 中央インフォメーション側特設ステージ

ハロウィーンフェスティバル全期間、 ミッフィーがシーツを被った「おばけミッフィー」に毎日出会えます!

2023年に初登場し、SNSで大きな反響があった「おばけミッフィー」。

日本でここだけでしか出会うことができない「おばけミッフィー」のかわいい姿に、子どもも大人も思わず笑みが溢れる“心ときめくカワイイ” ひとときを楽しめるグリーティングです。

「おばけミッフィー」グッズ

価格:

おばけナインチェ ぬいぐるみ 4,400円(税込)

おばけナインチェ マスコットキーチェーン 2,400円(税込)

おばけナインチェ ぬいぐるみカチューシャ 1,900円(税込)

ハウステンボスでしか手に入らない「おばけミッフィー」のグッズが登場!

ぬいぐるみのシーツをめくると、「ミッフィー」が両手を上げて驚かそうとしているような姿は、心ときめくこと間違いなしです。

ヨーロッパの街並みが広がる非日常の空間で、写真映え抜群のカチューシャを着けて、秋にしか出会えない「ミッフィー」に出会うことができる、ここだけの特別なハロウィーンを楽しめます☆

「ミッフィー」と「メラニー」と一緒に踊って楽しめるハロウィン限定のパレード。

「おばけミッフィー」とのグリーティングや、限定グッズも見どころです。

ハウステンボスの「ミッフィーとメラニーのハッピーハロウィーンパレード」は、2024年9月13日(金)より開催されます☆

