“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスは、秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル」を2024年9月13日(金)から開催!

夜になると、オランダ王室認定の宮殿「パレス ハウステンボス」が一変し、ホラーイベント「ホーンテッド・ハロウィーン」を楽しめます☆

ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン」

期間:2024年9月13日(金)〜11月4日(月・祝)

ハウステンボスは、昼も夜も“超刺激“な1日を楽しめる秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル」を開催!

夜は、オランダ王室認定の宮殿「パレス ハウステンボス」が一変し、“闇のハウステンボス”として2023年にも人気を博したホラーイベント「ホーンテッド・ハロウィーン」が開幕します。

どこにも真似できない美しい本物の宮殿を舞台にした圧倒的にリアルな世界で、人々が本能的に感じる“恐怖”をとことん追求したホラー体験を楽しめるイベント。

2024年はさらに恐怖を追求し、ゲストを大絶叫が飛び交う恐怖世界へ誘います。

本物の宮殿を舞台に、叫び!走り!踊る!超刺激的でスッキリする唯一無二の史上最恐のハロウィーンを体験できます。

ホラー・ガーデン

「ホラー・ガーデン」は、日中の優雅な宮殿が夜は“闇の使者”の巣窟と化す 爽快なほどの絶叫体験を楽しめるイベント。

日が沈むと、パレス ハウステンボス前の重厚な鉄門扉の先で、海賊やミイラの“闇の使者”が足を引きずりながら気味悪く彷徨い始めます。

予想できないタイミングで突然ゲストに襲い掛かかる闇の使者たちに、体の底から思わず叫んでしまう恐怖を体験できるイベントです。

また、薄暗く妖しいライティングと乳白色の不気味な薄霧が漂い、足を踏み入れるだけも躊躇してしまうほどの荘厳な宮殿を活用した環境演出にも注目です。

ホーンテッド・ダンス・ナイトショー

「ホーンテッド・ダンス・ナイトショー」は、怖すぎるのに笑顔になる混沌の参加型ショー。

襲い掛かる“闇の使者”たちが一変、一糸乱れぬダンスと共に混沌の宴が開かれます。

足がすくんでしまうほどの恐怖から、中毒性のある音楽が鳴り響き、闇の使者たちと一緒に笑顔で踊って、騒いで、大はしゃぎできるイベント。

誰もが飛び跳ねて笑顔になる会場の一体感も楽しめます。

2024年は「ホーンテッド・ダンス・ナイトショー」に異変が。

詳細は近日公開です。

ミッション・イン・サイレンス〜呪われた人形〜

開催時間:

第1部 13:00〜16:00(「ミッション・イン・サイレンス〜呪われた人形」のみ実施)

第2部 18:00〜閉園

「ミッション・イン・サイレンス〜呪われた人形〜」は、静寂な宮殿内で、ひりつく緊迫感と戦慄の恐怖を味わえる没入型ホラー体験。

ストーリーが一新し、スケールアップして痺れるほどの極限の恐怖体験できます。

数百年前に現れた呪いの人形が物語の鍵を握り、宮殿内を彷徨う亡霊に見つからずに人形の呪いを解く方法を探すストーリー。

また、体験中の移動距離が2023年より2倍拡大し、怖くて早く逃げ出したくても逃げられない、常に背後に誰かいるようなゾクゾクと背筋が凍るひとときを楽しめます。

ヨーロッパの宮殿の中で繰り広げられる恐怖世界で、音を立てずに課されたミッションに挑戦。

まさに、ホラー映画の主人公になって完全没入する究極のホラーを体感できるイベントです。

津野 庄一郎氏が参画

映像系アトラクションやホラー・エンターテイメントを一から手掛け、数々のエンターテイメントを生み出した、刀・津野 庄一郎氏がハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン」に参画。

非日常の世界観を生み出すハウステンボスと、ゲストの恐怖心を最大限に引き出して爽快感に昇華する津野氏が創り上げる圧倒的クオリティのホラー・エンターテイメントを堪能できます。

スペクタクルランタンナイトショー

期間:2024年9月9日(月)〜11月4日(月・祝)

場所:タワーシティテラス

煌めくランタンが空高く舞うスペシャルなナイトショー「スペクタクルランタンナイトショー」

感動の光のエンターテインメントショーを秋にも体験してほしいとの想いから、ハロウィーンフェスティバル期間中も開催することが決定!

ミュージカル調で展開するストーリーに、華麗で壮大なプロジェクションマッピングや花火が、憧れの一日のクライマックスを飾ります。

ハロウィーンナイト花火

開催日:

2024年9月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)

10月12日(土)、13日(日)、26日(土)

11月2日(土)、3日(日)

ハロウィーンならではの音楽とともに大迫力の花火が夜空に打ちあがる「ハロウィーンナイト花火」が、9夜限定開催!

場所とり不要でゆっくりと席に座って観賞できる「花火特別観覧席」や、イルミネーションと圧巻の音楽噴水ショーと花火が彩る感動のトリプルコラボレーションも楽しめます☆

オランダ王室認定の宮殿を舞台に、人間が本能的に感じる恐怖をとことん追求したイベント。

ゲスト参加型のダンスショーや、没入型ホラー体験を楽しめます。

ハウステンボスの「ホーンテッド・ハロウィーン」は、2024年9月13日(金)よりスタートです☆

