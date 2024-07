『ヴェノム：ザ・ラストダンス』第2弾ムビチケ特典、ダンシングヴェノムの指人形もらえる

『スパイダーマン』シリーズのソニー・ピクチャーズによるシリーズ完結作『ヴェノム:ザ・ラストダンス』より、日本版予告編映像とムビチケカード情報が届けられた。特典はダンシングヴェノムの指人形だ。

第2弾となるムビチケカードについてくるのはダンシングヴェノム(指人形)。装着した指を振るとヴェノムの触手が揺れだす超キュートな仕上がりとなっている。特典は全2種でランダム配布。なくなり次第終了となるため、くれぐれもお見逃しなく。

『ヴェノム』は、ジャーナリストのエディ・ブロックに地球外生命体シンオビートが寄生し誕生したアンチヒーロー。強靭で真っ黒な肉体と鋭い牙、長く伸びる真っ赤な舌で人を喰らう<最も残虐な悪>であり、マーベルコミックではスパイダーマン最大の宿敵だ。

2018年に公開されたシリーズ1作目『ヴェノム』では、そのグロテスクな風貌が強烈なインパクトを与えた一方で、1つの身体に2つの人格、エディとヴェノムの奇妙な共存関係のユニークさと、狂暴でありながら愛くるしい一面を見せる特異なキャラクターが世界中の人々を虜にした。2021年に公開された続編『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』では、大殺戮を招く最凶ヴィランのカーネイジとの激しい死闘の中で、エディとヴェノムは一心同体となり共闘、深い信頼関係で結ばれた最強最高のバディとして世界の危機を救ってみせた。

全世界大ヒットシリーズ待望の第3弾で最終章となる『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は、2024年10月25日(金)、26日(土)、27日(日)に先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)、11月1日(金)に全国公開。

