『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『マイ・エレメント』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

2024年8月1日の『インサイド・ヘッド2』日本公開を控え、全国各地で関連イベントの開催が決定しました☆

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』関連イベントまとめ

2024年8月1日より全国公開を迎えるディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』

日本各地でさまざまなイベントが予定されています☆

東急プラザ原宿「ハラカド」ピクサーフォトスポット展示&ハラカドカフェ『インサイド・ヘッド2』スペシャルドリンク

開催期間:2024年7月19日(金)〜7月25日(木)7日間

営業時間:11:00〜21:00

開催場所:東急プラザ原宿「ハラカド」4F「ハラッパ」&ハラカドカフェ

東急プラザ原宿「ハラカド」4Fにあるハラッパエリアに、『インサイド・ヘッド2』はもちろん、『トイ・ストーリー』シリーズや『リメンバー・ミー』、『ファインディング・ドリー』など、人気ピクサー作品の世界観に浸れる装飾やフォトブースが登場!

ハラカドカフェでは、『インサイド・ヘッド2』にインスパイアされたドリンクやメニューを提供しています。

購入特典として映画に登場する感情キャラクターをあしらった全9種類(絵柄は選べません)の特製ステッカーをプレゼント。

「インサイド・ヘッドすぎるよ展」

【北海道】

期間:2024年7月27日(土)〜8月19日(月)

場所:JRタワーアピアセンターB1「木漏れ日の広場」

【名古屋】

期間:2024年8月5日(月)〜8月18日(日)

場所:地下鉄東山線名古屋駅ビッグウォールボード

【東京1】

期間:2024年7月26日(金)〜8月1日(木)

場所:東急プラザ原宿「ハラカド」2F「COVER」

【東京2】

期間:2024年7月29日(月)〜8月4日(日)

場所:東京メトロ新宿駅新宿スーパープレミアム

【大阪】

期間:2024年8月3日(土)〜8月23日(金)

場所:天王寺ミオ本館10Fミオテラス

【神戸】

期間:2024年8月1日(木)〜8月15日(木)

場所:ミント神戸2階吹き抜け特設会場

【福岡】

期間:2024年7月29日(月)〜9月23日(月・祝)

場所:福岡市地下鉄博多駅のりかえ通路

【沖縄】

期間:2024年7月27日(土)〜8月18日(日)

場所:サンエー浦添西海岸 PARCOCITY 3F・グリーンゾーン特設会場

SNSを中心に大きな話題を呼んだ「いい人すぎるよ展」とタッグを組んだ企画展「インサイド・ヘッドすぎるよ展」を、全国7都市・8か所で開催。

「いい人すぎるよ展」は、クリエイティブディレクターの明円卓さんが主宰するチーム「entaku」が企画した「集合写真でいつも中腰な人」、「何注文しても『いいねえ』って言う人」など、日常に潜む愛すべき“いい人”を集めた展覧会。

開催にあたって、明円さんは「『いい人すぎるよ展』は人間の〈感情〉をテーマにしています。『インサイド・ヘッド』からも大きな影響を受けたので、今回大好きな映画とコラボの機会を頂いてびっくりしています。続編には、私たち“大人が持っている感情たち”が登場します。一人ひとり個性は違うけれど、とても愛おしくなる存在で、今回9つの『感情』たちを僕たちなりに表現しました。いつもの展示会のように楽しんで頂けたら嬉しいです。」とコメントを寄せ、「いい人すぎるよ展」と『インサイド・ヘッド2』の共通点として〈感情〉を起点にしつつ、その〈感情〉を持つ人間(キャラクター)を描いていると言及しました。

「お台場冒険王2024~人気者にアイLAND~」映画『インサイド・ヘッド2』スペシャルブース

開催期間:2024年7月20日(土)〜8月25日(日)37日間

営業時間:10:00〜18:00(最終入場17:30)

実施場所:フジテレビ 1階 社屋前&大階段

人気番組に度々登場するフジテレビ社屋の名物「大階段」に『インサイド・ヘッド2』の巨大スペシャルアートが出現!

主人公のライリーと、映画に登場するヨロコビ、カナシミ、シンパイなど感情キャラクターたちと一緒に写真が撮れるスポットに。

「1Fフジテレビ広場」の『インサイド・ヘッド2』スペシャルブースでは、映画をモチーフにした、「インサイド・ヘッドおみくじ」をひくことも!

映画のテーマである「どんな感情も、あなたの宝物になる」にちなんで、つい抱えてしまうモヤモヤした気持ちも含めて、どんな感情も愛おしくなるヒントが書かれた、お台場冒険王でしか引けない特別なおみくじになっています。

引いたおみくじを写真に撮って、ディズニー・スタジオ(アニメーション)公式X/Twitterまたは、ディズニー・スタジオ公式Instagramをフォローした上で、#ハッシュタグ「#お台場冒険王」と「#インサイドヘッドおみくじキャンペーン」をつけて投稿すると、抽選で「DisneystoreGiftCard」などのスペシャルグッズが合計30名様に当たるプレゼントキャンペーンも。

日本全国で『インサイド・ヘッド2』の世界に触れられるスポットが盛りだくさん!

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』は、2024年8月1日より全国公開です。

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』作品概要

公開日:2024年8月1日より日本公開

監督:ケルシー・マン(『モンスターズ・ユニバーシティ』、『2分の1の魔法』)

制作:マーク・ニールセン(『トイ・ストーリー4 』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本語版声優:大竹しのぶ (カナシミ), 多部未華子 (シンパイ), 横溝菜帆(ライリー), 村上(マヂカルラブリー/ハズカシ),小清水亜美 (ヨロコビ),小松由佳 (ムカムカ), 落合弘治 (ビビリ),浦山迅 (イカリ) ,花澤香菜(イイナー), 坂本真綾(ダリィ)

