【「コーエーテクモ Summer Sale」開催期間】PS Store/ニンテンドーeショップ:~8月14日Microsoft Store:~8月1日19時Steam:~8月6日2時

コーエーテクモゲームスは、配信中の同社タイトルが最大80%OFFで購入できる「コーエーテクモ Summer Sale」を開催している。開催期間は、PSストア、ニンテンドーeショップが8月14日、Microsoft Storeが8月1日19時、Steamが8月6日2時まで。

本セールでは、「ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~」が50%OFFと過去最大の割引率になるのをはじめ、「DEAD OR ALIVE 6」や「Winning Post 10 2024」、「真・三國無双7 with 猛将伝」、「Fate/Samurai Remnant」、「三國志

14 with パワーアップキット」など、多数のタイトルやDLCがお買い得価格で購入できる。

対象タイトル(一部)

ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~

PS4 / Switch / Steam

通常価格:8,580円⇒セール価格:4,290円(50%OFF)

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

DEAD OR ALIVE 6

PS4 / Steam / Microsoft Store

通常価格:8,580円⇒セール価格:1,716円(80%OFF)

□PlayStation Store

□Steam

□Microsoft Store

Winning Post 10 2024

【PS5】

通常価格:10,780円⇒セール価格:8,624円(20%OFF)

【PS4 / Switch】

通常価格:9,680円⇒セール価格:7,744円(20%OFF)

□PlayStation Store(PS5/PS4)

□PlayStation Store(PS4)

□My Nintendo Store

※機種により価格が異なりますのでご注意ください。

真・三國無双 7 with 猛将伝

【PS4】

通常価格:7,437円⇒セール価格:2,974円(60%OFF)

【Steam】

通常価格:8,580円⇒セール価格:2,917円(66%OFF)

□PlayStation Store(PS4)

□Steam

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

真・三國無双 7 with 猛将伝 DX

【Switch】

通常価格:7,480円⇒セール価格:5,236円(30%OFF)

【PC(Microsoft Store)】

通常価格:7,481円(税込)⇒セール価格:3,740円(50%OFF)

□My Nintendo Store

□Microsoft Store

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

Fate/Samurai Remnant

PS5 / PS4 / Switch /Steam

通常価格:9,680円⇒セール価格:6,292円(35%OFF)

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

三國志 14 with パワーアップキット

【PS4 / Switch】

通常価格:10,780円⇒セール価格:6,468円(40%OFF)

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.