最大80％OFF「コーエーテクモ Summer Sale」開催！ 「ソフィーのアトリエ2」、「真・三國無双7」などラインナップ
PS Store/ニンテンドーeショップ：～8月14日
Microsoft Store：～8月1日19時
Steam：～8月6日2時
コーエーテクモゲームスは、配信中の同社タイトルが最大80％OFFで購入できる「コーエーテクモ Summer Sale」を開催している。開催期間は、PSストア、ニンテンドーeショップが8月14日、Microsoft Storeが8月1日19時、Steamが8月6日2時まで。
本セールでは、「ソフィーのアトリエ2 ～不思議な夢の錬金術士～」が50％OFFと過去最大の割引率になるのをはじめ、「DEAD OR ALIVE 6」や「Winning Post 10 2024」、「真・三國無双7 with 猛将伝」、「Fate/Samurai Remnant」、「三國志
14 with パワーアップキット」など、多数のタイトルやDLCがお買い得価格で購入できる。
コーエーテクモ Summer Sale
【開催期間】
PS Store/ニンテンドーeショップ：～8月14日
Microsoft Store：～8月1日19時
Steam：～8月6日2時
※全て日本時間となります。
□「コーエーテクモ Summer Sale」特設ページ
※その他のセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
対象タイトル（一部）
ソフィーのアトリエ2 ～不思議な夢の錬金術士～
PS4 / Switch / Steam
通常価格：8,580円⇒セール価格：4,290円（50%OFF）
□PlayStation Store
□My Nintendo Store
□Steam
DEAD OR ALIVE 6
PS4 / Steam / Microsoft Store
通常価格：8,580円⇒セール価格：1,716円（80％OFF）
□PlayStation Store
□Steam
□Microsoft Store
Winning Post 10 2024
【PS5】
通常価格：10,780円⇒セール価格：8,624円（20％OFF）
【PS4 / Switch】
通常価格：9,680円⇒セール価格：7,744円（20％OFF）
□PlayStation Store（PS5/PS4）
□PlayStation Store（PS4）
□My Nintendo Store
※機種により価格が異なりますのでご注意ください。
真・三國無双 7 with 猛将伝
【PS4】
通常価格：7,437円⇒セール価格：2,974円（60%OFF）
【Steam】
通常価格：8,580円⇒セール価格：2,917円（66%OFF）
□PlayStation Store（PS4）
□Steam
※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。
真・三國無双 7 with 猛将伝 DX
【Switch】
通常価格：7,480円⇒セール価格：5,236円（30%OFF）
【PC（Microsoft Store）】
通常価格：7,481円（税込）⇒セール価格：3,740円（50%OFF）
□My Nintendo Store
□Microsoft Store
※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。
Fate/Samurai Remnant
PS5 / PS4 / Switch /Steam
通常価格：9,680円⇒セール価格：6,292円（35%OFF）
□PlayStation Store
□My Nintendo Store
□Steam
三國志 14 with パワーアップキット
【PS4 / Switch】
通常価格：10,780円⇒セール価格：6,468円（40%OFF）
□PlayStation Store
□My Nintendo Store
□Steam
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