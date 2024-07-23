【「コーエーテクモ Summer Sale」開催期間】PS Store/ニンテンドーeショップ：～8月14日Microsoft Store：～8月1日19時Steam：～8月6日2時

コーエーテクモゲームスは、配信中の同社タイトルが最大80％OFFで購入できる「コーエーテクモ Summer Sale」を開催している。開催期間は、PSストア、ニンテンドーeショップが8月14日、Microsoft Storeが8月1日19時、Steamが8月6日2時まで。

本セールでは、「ソフィーのアトリエ2 ～不思議な夢の錬金術士～」が50％OFFと過去最大の割引率になるのをはじめ、「DEAD OR ALIVE 6」や「Winning Post 10 2024」、「真・三國無双7 with 猛将伝」、「Fate/Samurai Remnant」、「三國志

14 with パワーアップキット」など、多数のタイトルやDLCがお買い得価格で購入できる。

コーエーテクモ Summer Sale

【開催期間】

PS Store/ニンテンドーeショップ：～8月14日

Microsoft Store：～8月1日19時

Steam：～8月6日2時

※全て日本時間となります。

□「コーエーテクモ Summer Sale」特設ページ

※その他のセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

対象タイトル（一部）

ソフィーのアトリエ2 ～不思議な夢の錬金術士～

PS4 / Switch / Steam

通常価格：8,580円⇒セール価格：4,290円（50%OFF）

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

DEAD OR ALIVE 6

PS4 / Steam / Microsoft Store

通常価格：8,580円⇒セール価格：1,716円（80％OFF）

□PlayStation Store

□Steam

□Microsoft Store

Winning Post 10 2024

【PS5】

通常価格：10,780円⇒セール価格：8,624円（20％OFF）

【PS4 / Switch】

通常価格：9,680円⇒セール価格：7,744円（20％OFF）

□PlayStation Store（PS5/PS4）

□PlayStation Store（PS4）

□My Nintendo Store

※機種により価格が異なりますのでご注意ください。

真・三國無双 7 with 猛将伝

【PS4】

通常価格：7,437円⇒セール価格：2,974円（60%OFF）

【Steam】

通常価格：8,580円⇒セール価格：2,917円（66%OFF）

□PlayStation Store（PS4）

□Steam

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

真・三國無双 7 with 猛将伝 DX

【Switch】

通常価格：7,480円⇒セール価格：5,236円（30%OFF）

【PC（Microsoft Store）】

通常価格：7,481円（税込）⇒セール価格：3,740円（50%OFF）

□My Nintendo Store

□Microsoft Store

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

Fate/Samurai Remnant

PS5 / PS4 / Switch /Steam

通常価格：9,680円⇒セール価格：6,292円（35%OFF）

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

三國志 14 with パワーアップキット

【PS4 / Switch】

通常価格：10,780円⇒セール価格：6,468円（40%OFF）

□PlayStation Store

□My Nintendo Store

□Steam

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