昨年11月、オーストラリアで行われたゴールデンイーグルを勝ったオオバンブルマイ(栗東・吉村圭司厩舎)。今年はドンカスターマイル13着、チャンピオンズマイル10着と海外遠征が続いていたが、次走はキーンランドC(8月25日・札幌芝1200m)への出走を予定。ということで、7月17日に大山ヒルズ(鳥取県)から栗東へ帰厩している。

同じくキーンランドCへの出走を予定し、連覇を目指すナムラクレア(栗東・長谷川浩大厩舎)は7月18日にチャンピオンヒルズ(滋賀県)から帰厩。9月29日に中山競馬場、芝1200mで行われるスプリンターズSへ向けての一戦としても注目を集めそうだ。

なお、ノーザンファームしがらき(滋賀県)から栗東へ入厩した馬は以下の通り。

(取材・文：井内利彰)

7月16日

アイルドリアン

アルマーザアミール

クールブロン

シホノスペランツァ

シュヴェルトリリエ

シンエン

セイルロケット

ベルヴィヴァン

ボッケリーニ

ムジェロ

ラントリサント

7月17日

エートラックス

グーデンドラーク

サンライズロナウド

シャハザマーン

ビップジェンマ

フェリーニ

レヴァンティス

エマノンの2022(ロットブラータ)

リリサイドの2022(ネブラディスク)

7月18日

ママコチャ

アルナージェイン

ローザサンリヴァル

ヘンリエッタ

ルージュスタニング

アニラ

ジレトール

ルシュヴァルドール

ギモーヴの2022

ソーディヴァインの2022(インターアーバン)

モルジアナの2022(コーラルクラウン)

7月19日

アスターシッキム

オーディブルコール

カールスタード

グラングスト

サトノアイオライト

サドル

サンダーユニバンス

セントカメリア

フランブルー

ローレルキャニオン

ワーキングアセット

アニメイトバイオの2022(エキサイトバイオ)

7月20日

アルトゥーム

アンジュグルーヴ

ウィージャスト

カフジキアッキエレ

クールミラボー

ジャスタパーティー

バンデルアース

ブリッジワン

フレミングフープ

モンペルデュの2022(アドマイヤアーデル)