オオバンブルマイなど、先週の入厩情報/栗東トレセンニュース
昨年11月、オーストラリアで行われたゴールデンイーグルを勝ったオオバンブルマイ(栗東・吉村圭司厩舎)。今年はドンカスターマイル13着、チャンピオンズマイル10着と海外遠征が続いていたが、次走はキーンランドC(8月25日・札幌芝1200m)への出走を予定。ということで、7月17日に大山ヒルズ(鳥取県)から栗東へ帰厩している。
同じくキーンランドCへの出走を予定し、連覇を目指すナムラクレア(栗東・長谷川浩大厩舎)は7月18日にチャンピオンヒルズ(滋賀県)から帰厩。9月29日に中山競馬場、芝1200mで行われるスプリンターズSへ向けての一戦としても注目を集めそうだ。
なお、ノーザンファームしがらき(滋賀県)から栗東へ入厩した馬は以下の通り。
(取材・文：井内利彰)
7月16日
アイルドリアン
アルマーザアミール
クールブロン
シホノスペランツァ
シュヴェルトリリエ
シンエン
セイルロケット
ベルヴィヴァン
ボッケリーニ
ムジェロ
ラントリサント
7月17日
エートラックス
グーデンドラーク
サンライズロナウド
シャハザマーン
ビップジェンマ
フェリーニ
レヴァンティス
エマノンの2022(ロットブラータ)
リリサイドの2022(ネブラディスク)
7月18日
ママコチャ
アルナージェイン
ローザサンリヴァル
ヘンリエッタ
ルージュスタニング
アニラ
ジレトール
ルシュヴァルドール
ギモーヴの2022
ソーディヴァインの2022(インターアーバン)
モルジアナの2022(コーラルクラウン)
7月19日
アスターシッキム
オーディブルコール
カールスタード
グラングスト
サトノアイオライト
サドル
サンダーユニバンス
セントカメリア
フランブルー
ローレルキャニオン
ワーキングアセット
アニメイトバイオの2022(エキサイトバイオ)
7月20日
アルトゥーム
アンジュグルーヴ
ウィージャスト
カフジキアッキエレ
クールミラボー
ジャスタパーティー
バンデルアース
ブリッジワン
フレミングフープ
モンペルデュの2022(アドマイヤアーデル)