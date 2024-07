スマッシング・パンプキンズが、8月2日に通算12枚目のスタジオ・アルバム『AGHORI MHORI MEI』をデジタル・リリースすることを告知した。新作は、ビリー・コーガンがプロデュースし、「Edin」「Pentagrams」「Sighommi」「Pentecost」「War Dreams Of Itself」「Who Goes There」「999」「Goeth The Fall」「Sicarus」「Murnau」の10曲を収録する。

