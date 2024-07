『原神』とLINE FRIENDSの人気キャラクター「minini」が出会い、誕生したキャラクター「原神minini」のテーマカフェが、東京・大阪・愛知にオープン!

「原神minini」の世界観を表現したメニューをはじめ、今回のカフェならではのグッズや特典なども登場します☆

原神minini cafe

日程/店舗:

東京・表参道:BOX cafe&space 表参道店/2024年8月1日(木)〜9月8日(日)

大阪・梅田:BOX cafe&space KITTE大阪2号店/2024年7月31日(水)〜9月8日(日)

愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/2024年8月1日(木)〜9月8日(日)

予約:7月23日(火)12:00カフェ公式サイトOPEN・18:00〜予約受付スタート(先着順・予約金 税込715円)

『原神』とLINE FRIENDSの人気キャラクター「minini」が出会い、誕生したキャラクター「原神minini」

ひょんなことから体が小さくなってしまい私たちの世界にやって来た「原神minini」たちが、街でかわいい冒険を繰り広げる姿は、国内外から注目されています。

そんな「原神minini」のテーマカフェが、東京・大阪・愛知に期間限定でオープン!

メニューをいろいろ選べて楽しい定食、写真映えする華やかな雰囲気を演出した御膳、風に舞う落ち葉をイメージした和のパスタなどのフードメニューや、心ときめく和モダンな甘味が色々楽しめるプレート、海をイメージしたパフェや花火をイメージしたかき氷など夏にぴったりなデザートを楽しめます。

さらに、キャラクターにちなんだドリンクなど工夫を凝らしたメニューが展開されています。

また、今回のカフェならではのグッズや特典なども登場。

初登場の「原神minini cafe」で、おいしいお食事を味わいながらスペシャルな時間を心ゆくまで堪能できます☆

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約料:715円(税込)/1名

事前予約を利用し、メニューを注文した方に、「マルチケース(全1種)」を1つプレゼント。

表面にも裏面にも「原神minini」たちが集合したデザインのマルチケースです。

マスクやチケットなどを収納するのに便利なグッズです。

ドリンク注文特典

カフェでドリンクメニューをご注文した方に「オリジナル紙コースター(全8種)」をプレゼント。

デザインは全8種類。

「パイモン」、「雷電将軍」、「神里綾人」、「神里綾華」、「珊瑚宮心海」、「宵宮」、「楓原万葉」、「太郎丸」の8キャラクターのラインナップです。

ドリンク1品につきランダムで1枚のプレゼントです。

メニュー

遊び心あふれる定食や、華やかな御膳などのフードメニューをはじめ、様々な甘味を楽しめるプレートや夏にぴったりのデザートが登場。

さらに、キャラクターをイメージしたドリンクなども展開されています。

味も見た目も楽しめるラインナップです☆

原神minini cafeチャレンジ定食

価格:1,090円(税込)

最高の相棒と一緒にチャレンジする定食。

おにぎり、お漬物、お味噌汁からスタートし、おかずが増えるごとにカードが追加で提供される、遊び心あふれるメニューです。

白華御膳

価格:1,790円(税込)

白い大根サラダがのった手羽の唐揚げと、和風あんかけエビ餃子がメインの御膳。

写真映えもする華やかな雰囲気を演出したメニューです。

旋風パスタ

価格:1,790円(税込)

焼き鮭ときのこのガーリック風味の和風パスタ。

風に舞う紅葉をイメージしたトッピングがポイントです。

菓子処巡り

価格:1,690円(税込)

菓子処を巡るように、いろいろな甘味が楽しめるプレート。

バニラアイスのもなかサンドや、おはぎなどの盛り合わせです。

癒しの海の甘味

価格:1,590円(税込)

ラムネシャーベットや珊瑚の形のクッキーで海をイメージしたパフェ。

白桃やマシュマロも使われた、フォトジェニックなデザートです。

たまや氷

価格:1,590円(税込)

花火をイメージしたかき氷。

あんみつの上に、パッションフルーツやストロベリーのシロップがかけられています。

氷糧丸(ひょうろうがん)

価格:1,290円(税込)

「太郎丸」をイメージしたドリンクメニュー。

キャラメルアイスをトッピングした、マンゴー、パッションフルーツティーのフロートドリンクです。

雷櫻牛乳

価格:1,190円(税込)

桜をイメージした紫いものラテ。

ストロベリーホイップクリームやフィアンティーヌがトッピングされています。

清らかな島のしゅわしゅわ水

価格:1,090円(税込)

見た目もさわやかなドリンク。

ラムネソーダに桃風味のゼリーと貝殻のもなかを乗せた夏らしさあふれるメニューです。

SIDE DRINK

価格:各690円

メニュー:ホットコーヒー・ホットティー・アイスコーヒー・アイスティー・コーラ・オレンジ・ジンジャエール

※ワンオーダー対象外メニューです

オリジナルグッズ

今回のカフェならではのオリジナルグッズも登場!

アクリルキーホルダーや缶バッジ、マグカップなどが展開されています☆

アクリルキーホルダー(ランダム8種)

価格:770円(税込)

「パイモン」、「雷電将軍」、「神里綾人」、「神里綾華」、「珊瑚宮心海」、「宵宮」、「楓原万葉」、「太郎丸」の8キャラクターが、ランダムで1種類入っているアクリルキーホルダー。

キャラクターそれぞれのモチーフも描かれたキーホルダーです。

缶バッジ(ランダム8種)

価格:605円(税込)

ランダムの缶バッジ。

キャラクターの個性あふれるポーズや表情にも注目です。

※後日店頭販売予定。販売開始日未定。

ミニアクリルスタンド(ランダム8種)

価格:990円(税込)

キャラクターがドリンクのカップに入っているデザインのアクリルスタンド。

台座には、キャラクターそれぞれのモチーフがあしらわれています。

※後日店頭販売予定。販売開始日未定。

ステッカーセット(全1種)

価格:1,100円(税込)

ステッカー8枚のセット。

キャラクターの名前も大きくデザインされたステッカーです。

スマートフォンのケースに挟むなど、身の回りの物をかわいくデコレーションできます。

巾着(全1種)

価格:1,540円(税込)

裏と表で異なるデザインの巾着。

表は、ピンクの背景にキャラクターたちが大集合。

裏には、「パイモン」と「原神minini cafe」のロゴがデザインされています。

バンダナハンカチ(全1種)

価格:1,760円(税込)

キャラクターのお顔が散りばめられたデザインのバンダナハンカチ。

バッグなどに巻いてコーディネートのアクセントにするのもおすすめです。

マグカップ(全1種)

価格:2,200円(税込)

やわらかい色合いのマグカップ。

キャラクターたちがぎゅっと集まっている様子と、「原神minini cafe」のロゴがデザインされています。

※後日店頭販売予定。販売開始日未定。

国内外で人気のキャラクター「原神minini」のテーマカフェ。

定食や御膳、甘味などのメニューや、オリジナルグッズで「原神minini」の世界観を堪能できます。

「原神minini cafe」は、東京、大阪、愛知にて開催されます☆

©COGNOSPHERE ©IPX

