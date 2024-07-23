µÙ¾ì¤ÎÂºÉÙ»Î¤Ïº¸¸ªÉÕ¤±º¬ÉÕ¶á¤ÎÉé½ý¡¡¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤ÇÄË¤á¤ë¡¡»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Öº¸ÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åì½½Î¾£²ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬Ì¾¸Å²°¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¤Î£²£³Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ËµÙ¾ì¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡££¹ÆüÌÜ¤ÏÅì½½Î¾É®Æ¬¡¦»þ¼ÀÉ÷¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº¸¸ª¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬¤¦¤Ã·ì¤·¤Æ¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄË¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤êº¸ÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾õÂÖ¡£¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤ÇÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂºÉÙ»Î¤Ï£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ç£±£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¡¢£±£´ÆüÌÜ¤ËÉé½ý¤·¤¿±¦Â¼ó¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÀè¾ì½ê¤ÏÁ´µÙ¡£»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¾ì½ê¤«¤é£±¾ì½ê¤Ç½½Î¾¤ËÅ¾Íî¤·¤¿º£¾ì½ê¤â¡¢½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À£¸ÆüÌÜ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢½Õ¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£³·î£²£´Æü¡Ë°ÊÍè¡¢£±£±£¹Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Éüµ¢Àï¤«¤é£²Ï¢¾¡¡£½½Î¾»ÄÎ±¤ÏÇ»¸ü¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤Ï±¦Â¼ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÆ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¾ì½ê¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£