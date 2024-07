勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する<THE HOPE>。2023年は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。3年目となる今年も、東京お台場にて9月21日、9月22日と初の二日間での開催が決定。先日の第一弾アーティスト&DJ発表に続き、本日第二弾出演アーティスト&DJと出演スケジュールが解禁となった。総勢56組のライブアーティストと、29組のDJがラインナップされている。

ラインナップ

【DAY1】

-LIVE-

AKLO[初]

ANARCHY

BIM

C.O.S.A.[初]

CYBER RUI

DADA

Eric.B.Jr

Elle Teresa ※追加発表

GADORO[初]

IO

Jin Dogg

kZm[初]

MC TYSON[初]

ralph

Red Eye

SKRYU[初]

Watson

XANSEI with FRIENDS ※追加発表

Young Coco

ジャパニーズマゲニーズ

千葉雄喜 -Shot Live-[初]

般若[初]

紅桜[初]

百足&韻マン[初]

7[初]

03- Performance[初]

Bene Baby ※追加発表[初]

Choppa Capone ※追加発表[初]

JAKEN ※追加発表[初]

18stop ※追加発表[初]

and more...



-DJ-

ASIAN STAR[初]

DJ BULLSET

DJ C2[初]

DJ DEFLO

DJ GEORGE

DJ KANJI

DJ KEM

DJ KOTARO

DJ MAGARA(MASTERPIECESOUND)[初]

DJ NISHIMIYA

DJ SN-Z

DJ 8MAN

FUJI TRILL

nasthug[初]

ZEN-LA-ROCK(DJ SET)[初]



【DAY2】

-LIVE-

AI[初]

AK-69

Awich ※追加発表

Bonbero

Candee

Carz

Charlu [初] ※追加発表

DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS

DJ RYOW with FRIENDS

eyden

Hideyoshi

JP THE WAVY

Kaneee[初]

Kohjiya[初]

LANA

LEX ※追加発表[初]

Lunv Loyal[初]

MaRI[初]

MonyHorse ※追加発表

Only U

OZworld[初]

SEEDA[初]

\ellow Bucks

Yvng Patra[初]

柊人[初] ※追加発表

ゆるふわギャング[初]

And More...



-DJ-

DJ CHARI

DJ JAM

DJ KEKKE

DJ NORIO

DJ RyuNosuK(FTL)[初]

DJ SpiTe[初]

DJ TATSUKI

DJ U-LEE

DopeOnigiri

FOOLISHMAN

MARZY[初]

New J[初]

VLOT

YUTO

<THE HOPE 2024>

日程:2024年9月21日(土)、9月22日(日)

会場:お台場THE HOPE特設会場

主催:THE HOPE制作委員会

お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00)

THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp



・オフィシャル先着先行チケット受付期間

〜2024年9月5日(木)23:59まで



・チケット購入サイト

【イープラス】(日本語表記受付)

https://eplus.jp/thehope/



【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】(英語表記受付)

https://ib.eplus.jp/thehope2024



・各チケット料金

先行販売

《1DAY TICKET》

GOLD TICKET \13,000

PLATINUM TICKET \23,000



《2DAYS TICKET》

GOLD TICKET \24,000

PLATINUM TICKET \44,000



PLATINUM TICKET特典

・PLATINUM専用最前エリアのご利用

・PLATINUM専用入場口からのご入場

・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用

・PLATINUM専用トイレのご利用



公演に関するお問い合わせ

・キョードー東京

・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)

DAY1には千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaは二年ぶりの出演となる。さらに、二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、そして03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなど今最もフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定。DAY2にはAI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、\ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー、YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーであり、昨年はシークレットでサプライズ出演で会場を揺らした日本のヒップホップ界を牽引するクイーンAwichが二年ぶりに出演決定。そして、同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待したい。告知画像を見る限り、“+ MORE RAPPERS AND DJS TO BE ANNOUNCED” の記載は残っており、さらなる追加発表にも予定されているようだ。チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。