＜THE HOPE 2024＞2デイズで開催。56組のLIVEアーティスト＆29組のDJがラインナップ
勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する＜THE HOPE＞。
2023年は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。
3年目となる今年も、東京お台場にて9月21日、9月22日と初の二日間での開催が決定。先日の第一弾アーティスト＆DJ発表に続き、本日第二弾出演アーティスト＆DJと出演スケジュールが解禁となった。総勢56組のライブアーティストと、29組のDJがラインナップされている。
DAY2にはAI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、\ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー、YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーであり、昨年はシークレットでサプライズ出演で会場を揺らした日本のヒップホップ界を牽引するクイーンAwichが二年ぶりに出演決定。そして、同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待したい。
告知画像を見る限り、“+ MORE RAPPERS AND DJS TO BE ANNOUNCED” の記載は残っており、さらなる追加発表にも予定されているようだ。
チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。
ラインナップ
-LIVE-
AKLO［初］
ANARCHY
BIM
C.O.S.A.［初］
CYBER RUI
DADA
Eric.B.Jr
Elle Teresa ※追加発表
GADORO［初］
IO
Jin Dogg
kZm［初］
MC TYSON［初］
ralph
Red Eye
SKRYU［初］
Watson
XANSEI with FRIENDS ※追加発表
Young Coco
ジャパニーズマゲニーズ
千葉雄喜 -Shot Live-［初］
般若［初］
紅桜［初］
百足&韻マン［初］
7［初］
03- Performance［初］
Bene Baby ※追加発表［初］
Choppa Capone ※追加発表［初］
JAKEN ※追加発表［初］
18stop ※追加発表［初］
and more...
-DJ-
ASIAN STAR［初］
DJ BULLSET
DJ C2［初］
DJ DEFLO
DJ GEORGE
DJ KANJI
DJ KEM
DJ KOTARO
DJ MAGARA（MASTERPIECESOUND）［初］
DJ NISHIMIYA
DJ SN-Z
DJ 8MAN
FUJI TRILL
nasthug［初］
ZEN-LA-ROCK（DJ SET）［初］
【DAY2】
-LIVE-
AI［初］
AK-69
Awich ※追加発表
Bonbero
Candee
Carz
Charlu ［初］ ※追加発表
DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS
DJ RYOW with FRIENDS
eyden
Hideyoshi
JP THE WAVY
Kaneee［初］
Kohjiya［初］
LANA
LEX ※追加発表［初］
Lunv Loyal［初］
MaRI［初］
MonyHorse ※追加発表
Only U
OZworld［初］
SEEDA［初］
\ellow Bucks
Yvng Patra［初］
柊人［初］ ※追加発表
ゆるふわギャング［初］
And More...
-DJ-
DJ CHARI
DJ JAM
DJ KEKKE
DJ NORIO
DJ RyuNosuK（FTL）［初］
DJ SpiTe［初］
DJ TATSUKI
DJ U-LEE
DopeOnigiri
FOOLISHMAN
MARZY［初］
New J［初］
VLOT
YUTO
＜THE HOPE 2024＞
会場：お台場THE HOPE特設会場
主催：THE HOPE制作委員会
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00）
THE HOPE公式サイト：http://the-hope.jp
・オフィシャル先着先行チケット受付期間
〜2024年9月5日（木）23:59まで
・チケット購入サイト
【イープラス】(日本語表記受付)
https://eplus.jp/thehope/
【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】（英語表記受付）
https://ib.eplus.jp/thehope2024
・各チケット料金
先行販売
《1DAY TICKET》
GOLD TICKET \13,000
PLATINUM TICKET \23,000
《2DAYS TICKET》
GOLD TICKET \24,000
PLATINUM TICKET \44,000
PLATINUM TICKET特典
・PLATINUM専用最前エリアのご利用
・PLATINUM専用入場口からのご入場
・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用
・PLATINUM専用トイレのご利用
公演に関するお問い合わせ
・キョードー東京
・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)
◆THE HOPE オフィシャルリンク