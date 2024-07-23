＜THE HOPE 2024＞



日程：2024年9月21日（土）、9月22日（日）会場：お台場THE HOPE特設会場主催：THE HOPE制作委員会お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00）THE HOPE公式サイト：http://the-hope.jp・オフィシャル先着先行チケット受付期間〜2024年9月5日（木）23:59まで・チケット購入サイト【イープラス】(日本語表記受付)https://eplus.jp/thehope/【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】（英語表記受付）https://ib.eplus.jp/thehope2024・各チケット料金先行販売《1DAY TICKET》GOLD TICKET \13,000PLATINUM TICKET \23,000《2DAYS TICKET》GOLD TICKET \24,000PLATINUM TICKET \44,000PLATINUM TICKET特典・PLATINUM専用最前エリアのご利用・PLATINUM専用入場口からのご入場・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用・PLATINUM専用トイレのご利用公演に関するお問い合わせ・キョードー東京・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)