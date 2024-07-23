和楽器バンド、10周年記念アルバム＆＜大新年会2024＞映像作品リリース決定
和楽器バンドが、デビュー10周年を記念したニューアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』を10月9日にリリースすることが発表された。
本作は今まで共に歩んできたファンへの感謝、これまでの和楽器バンド10年の歩みと共に詰め込んだ作品となっているという。
収録曲は、和楽器バンド全楽曲のファン投票の人気上位楽曲の中から、デビュー10年周年を迎えた今の和楽器バンドの音でリレコーディングした楽曲6曲と、書き下ろし新曲2曲を含む全18曲。
また、アルバム発売同日には、ライブ映像作品『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』のリリースも決定。日本武道館で開催された、活動休止前最後の＜大新年会＞を完全収録。特典映像としてライブ当日のバックステージの模様を撮影した「BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜」も収録される。
初回限定盤と通常盤の2形態での販売で、両形態共に本編のDVD付き、初回限定盤にはライブCD(2枚組み)、60Pのフォトブックが付属する。
『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』
収録内容 全18曲収録 ※曲順未定
【CD】
・六兆年と一夜物語（Re-Recording）
・千本桜（Re-Recording）
・華火 （Re-Recording）
・起死回生（Re-Recording）
・雨のち感情論（Re-Recording）
・細雪（Re-Recording）
・Ignite
・情景エフェクター
・Singin’ for...
・日輪
・月下美人
※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲
・Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE
・Starlight（I vs I ver.）
※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌
・生命のアリア
※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ
・ブルーデイジー
・The Beast
※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ
・GIFT（新曲）
・八奏絵巻（新曲）
■初回限定LIVE盤（CD＋Blu-ray）
CD＋Blu-ray ￥8,580(税込) / UMCK-7253
［Blu-ray 収録内容］
10th Anniversary Best Live Selection
初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録。
（収録曲詳細は、後日発表致します。）
トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入
■初回限定Document盤（CD＋DVD）
CD＋DVD ￥5,280（税込） / UMCK-7254
［DVD収録内容］
レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像。
□トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入
■CD Only盤（2CD）
2CD ￥4,290（税込）/ UMCK-1778
このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録。
※Instrumental収録は、CD Only盤のみになります。
リリースイベント
◾️2024年8月10日(土) 17:00
【東京】タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋
◾️2024年8月24日(土) 16:00
【茨城】タワーレコード水戸オーパ店隣接イベントスペース5F ART city Hall
出演メンバー：鈴華ゆう子 / いぶくろ聖志 / 町屋
◾️2024年8月31日(土) 17:00
【石川】金沢フォーラス6F KUUGOスクウェア
対象店舗：タワーレコード金沢フォーラス店
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋
◾️2024年9月1日(日) 17:00
【福岡】タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋
◾️2024年9月7日(土) 17:00
【広島】タワーレコード広島店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋
◾️2024年9月8日(日) 18:00
【香川】丸亀町グリーン1F けやき広場
対象店舗：タワーレコード高松丸亀町店
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋
◾️2024年9月14日(土) 17:00
【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋
◾️2024年9月15日(日) 17:00
【京都】タワーレコード京都店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋
◾️2024年9月16日(月・祝) 17:00
【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋
◾️2024年9月22日(日) 17:00
【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵
◾️2024年9月23日(月・祝) 14:00
【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵
◾️2024年9月28日(土) 19:00
【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
出演メンバー：鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 蜷川べに / 町屋 / 山葵
※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施もございます。
・内容
トークイベント＆イベント限定特典ポストカードお渡し会
LIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』
■初回限定盤 Blu-ray（本編 DVD 付き）
￥12,100（税込） / UMXK-9042
ライブCD (2枚組み)＋60P フォトブック
■通常盤Blu-ray（本編DVD付き）
￥8,800（税込）/ UMXK-1117
『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』
［Blu-ray/DVD収録内容］※Blu-ray/DVDは、内容共通
Overture〜八重ノ翼〜
愛に誉れ
雨のち感情論
天樂
フォニイ
いーあるふぁんくらぶ
月下美人
細雪
雪よ舞い散れ其方に向けて
生命のアリア
虚無
破邪の儀
焔
吉原ラメント
オキノタユウ
The Beast
ドラム和太鼓バトル〜対決武道館
ベノム
星の如く
暁ノ糸
＜Encore＞
BRAVE
千本桜
※特典映像
BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜
＜和楽器バンド Japan Tour 2024（仮）＞
11/23(土祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
11/28(木) 大阪・オリックス劇場
12/8(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
12/10(火) 東京・東京ガーデンシアター
関連リンク
◆和楽器バンド 10周年特設サイト