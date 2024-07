和楽器バンドが、デビュー10周年を記念したニューアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』を10月9日にリリースすることが発表された。本作は今まで共に歩んできたファンへの感謝、これまでの和楽器バンド10年の歩みと共に詰め込んだ作品となっているという。収録曲は、和楽器バンド全楽曲のファン投票の人気上位楽曲の中から、デビュー10年周年を迎えた今の和楽器バンドの音でリレコーディングした楽曲6曲と、書き下ろし新曲2曲を含む全18曲。

『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

2024年10月9日(水)発売



収録内容 全18曲収録 ※曲順未定

【CD】

・六兆年と一夜物語(Re-Recording)

・千本桜(Re-Recording)

・華火 (Re-Recording)

・起死回生(Re-Recording)

・雨のち感情論(Re-Recording)

・細雪(Re-Recording)

・Ignite

・情景エフェクター

・Singin’ for...

・日輪

・月下美人

※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲

・Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE

・Starlight(I vs I ver.)

※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌

・生命のアリア

※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ

・ブルーデイジー

・The Beast

※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ

・GIFT(新曲)

・八奏絵巻(新曲)



■初回限定LIVE盤(CD+Blu-ray)

CD+Blu-ray ¥8,580(税込) / UMCK-7253



[Blu-ray 収録内容]

10th Anniversary Best Live Selection

初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録。

(収録曲詳細は、後日発表致します。)



トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入



■初回限定Document盤(CD+DVD)

CD+DVD ¥5,280(税込) / UMCK-7254



[DVD収録内容]

レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像。



□トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入



■CD Only盤(2CD)

2CD ¥4,290(税込)/ UMCK-1778



このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録。

※Instrumental収録は、CD Only盤のみになります。

2024年10月9日(水)発売収録内容 全18曲収録 ※曲順未定【CD】・六兆年と一夜物語(Re-Recording)・千本桜(Re-Recording)・華火 (Re-Recording)・起死回生(Re-Recording)・雨のち感情論(Re-Recording)・細雪(Re-Recording)・Ignite・情景エフェクター・Singin’ for...・日輪・月下美人※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲・Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE・Starlight(I vs I ver.)※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌・生命のアリア※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ・ブルーデイジー・The Beast※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ・GIFT(新曲)・八奏絵巻(新曲)■初回限定LIVE盤(CD+Blu-ray)CD+Blu-ray ¥8,580(税込) / UMCK-7253[Blu-ray 収録内容]10th Anniversary Best Live Selection初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録。(収録曲詳細は、後日発表致します。)トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入■初回限定Document盤(CD+DVD)CD+DVD ¥5,280(税込) / UMCK-7254[DVD収録内容]レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像。□トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入■CD Only盤(2CD)2CD ¥4,290(税込)/ UMCK-1778このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録。※Instrumental収録は、CD Only盤のみになります。

リリースイベント

詳細:https://wagakkiband.com/contents/765560



◾️2024年8月10日(土) 17:00

【東京】タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年8月24日(土) 16:00

【茨城】タワーレコード水戸オーパ店隣接イベントスペース5F ART city Hall

出演メンバー:鈴華ゆう子 / いぶくろ聖志 / 町屋



◾️2024年8月31日(土) 17:00

【石川】金沢フォーラス6F KUUGOスクウェア

対象店舗:タワーレコード金沢フォーラス店

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年9月1日(日) 17:00

【福岡】タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋



◾️2024年9月7日(土) 17:00

【広島】タワーレコード広島店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋



◾️2024年9月8日(日) 18:00

【香川】丸亀町グリーン1F けやき広場

対象店舗:タワーレコード高松丸亀町店

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋



◾️2024年9月14日(土) 17:00

【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月15日(日) 17:00

【京都】タワーレコード京都店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月16日(月・祝) 17:00

【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋



◾️2024年9月22日(日) 17:00

【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵



◾️2024年9月23日(月・祝) 14:00

【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵



◾️2024年9月28日(土) 19:00

【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 蜷川べに / 町屋 / 山葵

※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施もございます。



・内容

トークイベント&イベント限定特典ポストカードお渡し会 詳細:https://wagakkiband.com/contents/765560◾️2024年8月10日(土) 17:00【東京】タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年8月24日(土) 16:00【茨城】タワーレコード水戸オーパ店隣接イベントスペース5F ART city Hall出演メンバー:鈴華ゆう子 / いぶくろ聖志 / 町屋◾️2024年8月31日(土) 17:00【石川】金沢フォーラス6F KUUGOスクウェア対象店舗:タワーレコード金沢フォーラス店出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年9月1日(日) 17:00【福岡】タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 黒流 / 町屋◾️2024年9月7日(土) 17:00【広島】タワーレコード広島店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋◾️2024年9月8日(日) 18:00【香川】丸亀町グリーン1F けやき広場対象店舗:タワーレコード高松丸亀町店出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 町屋◾️2024年9月14日(土) 17:00【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月15日(日) 17:00【京都】タワーレコード京都店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月16日(月・祝) 17:00【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 蜷川べに / 町屋◾️2024年9月22日(日) 17:00【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵◾️2024年9月23日(月・祝) 14:00【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース出演メンバー:鈴華ゆう子 / 町屋 / 山葵◾️2024年9月28日(土) 19:00【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO出演メンバー:鈴華ゆう子 / 神永大輔 / 蜷川べに / 町屋 / 山葵※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施もございます。・内容トークイベント&イベント限定特典ポストカードお渡し会

LIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』​

2024年10月9日(水)発売



■初回限定盤 Blu-ray(本編 DVD 付き)

¥12,100(税込) / UMXK-9042

ライブCD (2枚組み)+60P フォトブック



■通常盤Blu-ray(本編DVD付き)

¥8,800(税込)/ UMXK-1117



『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』

[Blu-ray/DVD収録内容]※Blu-ray/DVDは、内容共通

Overture〜八重ノ翼〜

愛に誉れ

雨のち感情論

天樂

フォニイ

いーあるふぁんくらぶ

月下美人

細雪

雪よ舞い散れ其方に向けて

生命のアリア

虚無

破邪の儀

焔

吉原ラメント

オキノタユウ

The Beast

ドラム和太鼓バトル〜対決武道館

ベノム

星の如く

暁ノ糸

<Encore>

BRAVE

千本桜



※特典映像

BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜

2024年10月9日(水)発売■初回限定盤 Blu-ray(本編 DVD 付き)¥12,100(税込) / UMXK-9042ライブCD (2枚組み)+60P フォトブック■通常盤Blu-ray(本編DVD付き)¥8,800(税込)/ UMXK-1117『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』[Blu-ray/DVD収録内容]※Blu-ray/DVDは、内容共通Overture〜八重ノ翼〜愛に誉れ雨のち感情論天樂フォニイいーあるふぁんくらぶ月下美人細雪雪よ舞い散れ其方に向けて生命のアリア虚無破邪の儀吉原ラメントオキノタユウThe Beastドラム和太鼓バトル〜対決武道館ベノム星の如く暁ノ糸<Encore>BRAVE千本桜※特典映像BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜

<和楽器バンド Japan Tour 2024(仮)>

11/22(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

11/23(土祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

11/28(木) 大阪・オリックス劇場

12/8(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12/10(火) 東京・東京ガーデンシアター

11/22(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA11/23(土祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA11/28(木) 大阪・オリックス劇場12/8(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール12/10(火) 東京・東京ガーデンシアター

関連リンク

◆和楽器バンド オフィシャルサイト

◆和楽器バンド 10周年特設サイト

◆和楽器バンド 10周年特設サイト

10th Anniversary Best Live Selectionと題して、初商品化となるライブ映像を含む厳選された楽曲を収録したBlu-ray付きの「初回限定 LIVE盤」、アルバムに収録された新曲と再録した楽曲のレコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリーDVD付き「初回限定 Document盤」、このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のインストゥルメンタルを収録した「CD Only盤」の全3形態での発売となる。また、アルバム発売同日には、ライブ映像作品『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』のリリースも決定。日本武道館で開催された、活動休止前最後の<大新年会>を完全収録。特典映像としてライブ当日のバックステージの模様を撮影した「BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜」も収録される。初回限定盤と通常盤の2形態での販売で、両形態共に本編のDVD付き、初回限定盤にはライブCD(2枚組み)、60Pのフォトブックが付属する。