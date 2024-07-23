2024年10月9日（水）発売収録内容 全18曲収録 ※曲順未定【CD】・六兆年と一夜物語（Re-Recording）・千本桜（Re-Recording）・華火 （Re-Recording）・起死回生（Re-Recording）・雨のち感情論（Re-Recording）・細雪（Re-Recording）・Ignite・情景エフェクター・Singin’ for...・日輪・月下美人※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲・Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE・Starlight（I vs I ver.）※フジテレビ系⽉9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌・生命のアリア※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ・ブルーデイジー・The Beast※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ・GIFT（新曲）・八奏絵巻（新曲）■初回限定LIVE盤（CD＋Blu-ray）CD＋Blu-ray ￥8,580(税込) / UMCK-7253［Blu-ray 収録内容］10th Anniversary Best Live Selection初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録。（収録曲詳細は、後日発表致します。）トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入■初回限定Document盤（CD＋DVD）CD＋DVD ￥5,280（税込） / UMCK-7254［DVD収録内容］レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像。□トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入■CD Only盤（2CD）2CD ￥4,290（税込）/ UMCK-1778このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録。※Instrumental収録は、CD Only盤のみになります。

LIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』​



2024年10月9日（水）発売■初回限定盤 Blu-ray（本編 DVD 付き）￥12,100（税込） / UMXK-9042ライブCD (2枚組み)＋60P フォトブック■通常盤Blu-ray（本編DVD付き）￥8,800（税込）/ UMXK-1117『和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜』［Blu-ray/DVD収録内容］※Blu-ray/DVDは、内容共通Overture〜八重ノ翼〜愛に誉れ雨のち感情論天樂フォニイいーあるふぁんくらぶ月下美人細雪雪よ舞い散れ其方に向けて生命のアリア虚無破邪の儀吉原ラメントオキノタユウThe Beastドラム和太鼓バトル〜対決武道館ベノム星の如く暁ノ糸＜Encore＞BRAVE千本桜※特典映像BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024 日本武道館 〜八重ノ翼〜