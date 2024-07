志摩スペイン村では、2024年7月27日(土)〜9月23日(月・休)の期間、三重県と株式会社ポケモンの包括連携協定に基づく「三重県×ミジュマル」の取組に協力・連携した企画を開催!

志摩スペイン村「三重県×ミジュマル」連携企画

志摩スペイン村では、2024年7月27日(土)〜9月23日(月・休)の期間、三重県と株式会社ポケモンの包括連携協定に基づく「三重県×ミジュマル」の取組に協力・連携した企画を開催!

テーマパーク内において、「三重県×ミジュマル」ご当地コラボ商品や県産品などを販売する「三重テラスin志摩スペイン村」の設置や、「三重県×ミジュマル」の取組などを紹介する展示、みえ応援ポケモン「ミジュマル」のグリーティングを行います☆

「三重テラス in 志摩スペイン村」

テーマパーク内のスーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」の一角に、期間限定で「三重テラス in 志摩スペイン村」が登場し!

「三重県×ミジュマル」ご当地コラボ商品・約30アイテム、県産品・約60アイテムを販売します。

「三重県×ミジュマル展示ホール」

テーマパーク内のエンバシーホールが「三重県×ミジュマル展示ホール」に!

「三重県×ミジュマル」の取組に関するさまざまなパネルや、三重県のPRブースを設置します。

三重県内各地に設置されているポケモンが描かれたマンホール蓋『ポケふた』の展示パネル22枚が大集合するほか、ミジュマルのフォトパネルなどが楽しめます。

みえ応援ポケモン「ミジュマル」グリーティング

実施日:2024年7月27日(土)

時間(場所):

9:30~9:50(エスパーニャ通り)

11:30~11:50(エンバシーホール)

14:15~14:35(エスパーニャ通り)

15:55~16:15(エントランス外)※園外

参加費:無料 ※園内でのグリーティングに参加の際は、志摩スペイン村のパスポートが必要です。

イベント初日の2024年7月27日(土)、「ミジュマル」のグリーティングを開催!

※整理券等の配布はございません。

グリーティングやポケふたパネル展示も!

志摩スペイン村「三重県× みえ応援ポケモン ミジュマル」連携企画の紹介でした。

