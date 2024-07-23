µÈÅÄÀµ¾°¡¢1°ÂÂÇ´Þ¤à2ÀïÏ¢Â³3½ÐÎÝ¤â¡ÄR¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï±äÄ¹12²ó¤ÎÀÜÀïÍî¤È¤·4Ï¢ÇÔ
¡û ¥í¥Ã¥¡¼¥º 9x ¡Ý 8 ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ ¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö7·î22Æü¡¡¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£1°ÂÂÇ2»Í»àµå¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë3½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹12²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥´¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ì»àÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤âÃæÄ¾¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¸å¤ÎÄã¤á¥«¡¼¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡»°¤¿¤Ó¥´¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¸å¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤Î¥Ó¡¼¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Î³°³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁ¯¤ä¤«¤Ëº¸Á°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡7¡Ý7¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¸å¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬º¸ÂÀ¤â¤â¤òÄ¾·â¤·»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤â¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¾®Áö¤ê¤Ç°ìÎÝ¤Ø¡£Á°Æü21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤â±¦¤ï¤Ê¢ÉÕ¶á¤ËÅêµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î»àµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2»Í»àµå¤Î·ë²Ì¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.261¡¢OPS¤Ï.701¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¤¸¤¯1°ÂÂÇ2»Í»àµå¤À¤Ã¤¿21Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÂ³¤3½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¡¢10²ó¤Ë2ÅÀ¡¢12²ó¤Ï1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤â¤½¤ÎÎ¢¤Ë¼ºÅÀ¤·µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Á°È¾Àï½ªÎ»»þ¤Ë¡Ö11¡×¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ï¡Ö7¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö7·î22Æü¡¡¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£1°ÂÂÇ2»Í»àµå¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë3½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹12²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥´¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ì»àÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤âÃæÄ¾¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¸å¤ÎÄã¤á¥«¡¼¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡7¡Ý7¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¸å¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬º¸ÂÀ¤â¤â¤òÄ¾·â¤·»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤â¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¾®Áö¤ê¤Ç°ìÎÝ¤Ø¡£Á°Æü21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤â±¦¤ï¤Ê¢ÉÕ¶á¤ËÅêµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î»àµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2»Í»àµå¤Î·ë²Ì¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.261¡¢OPS¤Ï.701¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¤¸¤¯1°ÂÂÇ2»Í»àµå¤À¤Ã¤¿21Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÂ³¤3½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¡¢10²ó¤Ë2ÅÀ¡¢12²ó¤Ï1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤â¤½¤ÎÎ¢¤Ë¼ºÅÀ¤·µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Á°È¾Àï½ªÎ»»þ¤Ë¡Ö11¡×¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ï¡Ö7¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£