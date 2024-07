2021年に公開された(MCU)映画『エターナルズ』続編の予定は、しばらくはないという。マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、米で発言した。

『エターナルズ』は、太古より存在した宇宙最強のスーパーヒーロー・チームの歴史を跨いだ知られざる戦いを描いた作品。『ノマドランド』(2021)でアジア人初となるアカデミー作品賞と監督賞に輝いた中国系のクロエ・ジャオを監督に迎え、アベンジャーズよりも強力な10人のスーパーヒーローと周辺キャラクターを描いた野心作だ。今後の展開につながるような結末を迎えていたが、興収・批評面では苦戦。続編を望む声もあるが……。

「『エターナルズ2』の予定は当面ありません」とケヴィン・ファイギは断言している。マーベル・スタジオは劇場映画の本数を年2~3本に減らす意向であるので、向こう数年は期待しにくいと考えられる。

エターナルズの今後は、別作品にブレンドされていく模様だ。「最近リリースされた予告編を見れば、あの出来事のいくつかが認められるでしょう。ある巨大なものが、大河から突き出ていましたね」。

これは、『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』予告編映像のことだ。新生キャプテン・アメリカとなったサム・ウィルソンを描く本作には、『エターナルズ』のラストで凍結されたセレスティアルズのティマットが登場。この考察については、以下の記事で読むことができる。

『エターナルズ』の物語は、このように他の作品に散りばめられていくことになりそうだ。MCU世界の中で、インド洋に突如現れたティアマットはこれまで謎の扱いとなっていたが、『ブレイブ・ニュー・ワールド』ではその解析が進むかもしれない。また、ではデイン・ウィットマン(キット・ハリントン)がブラックナイトとなる示唆がなされていたが、こちらは『ブレイド』に続くと予想できる。さらにエターナルズの残存メンバーは、2026年予定の『アベンジャーズ5』、2027年予定の『アベンジャーズ6』に再登場することも十分あるだろう。エターナルズの戦いは、MCUの中できちんと受け継がれていくはずだ。

