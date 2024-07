【室笠アカネ(バニーガール)】受注期間:7月23日~9月25日2025年5月 発売予定価格:26,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「室笠アカネ(バニーガール)」を2025年5月に発売する。「グッドスマイルカンパニー」のECサイトなどにて予約を受け付けており、受注期間は9月25日まで。価格は26,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より潜入ミッションのためバニーガール姿へと変装した「C&C」の「室笠アカネ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

彼女のいつもとは違う衣装に少し浮かれてにこやかな表情と、目を見張るほどのダイナミックなスタイルを余すことなく再現しており、髪の毛とストールの立体感や高級感漂うバニースーツと健康的な脚を包み込むタイツの質感に至るまで、徹底的に作り込んでいる。

また大理石調の専用台座によって、潜入ミッションの舞台の雰囲気そのままに飾ることができる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約300mm(台座含む)

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。