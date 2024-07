劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE』の最新映像が到着! さらに「IM NEXT PROJECT」が始動する。『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は、”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、”個性” を悪用する犯罪者 ”敵<ヴィラン>” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。2014年7月の連載開始から今年2024年で記念すべき連載10周年を迎えた本作は、4月4日に発売された最新40巻までで、なんとコミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している人気作だ。

本作は2018年夏に劇場版・第1作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜』が公開され、興行収入17.2億円のスマッシュヒットを記録。さらにその翌年には劇場版・第2弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では前作を越える興行収入17.6億円、そして2021年に公開した劇場版・第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズミッション』は、前作対比約194%となる34.3億円の大大ヒットを記録。そんな右肩上がりの連続ヒットを続けている『ヒロアカ』の、ファン待望の最新作がこの夏3年ぶりにスクリーンに帰ってくる。最新作となる劇場版・第4弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、いよいよ8月2日(金)から、全国公開される。公開まで2週間を切り、さらに盛り上がりを見せる本作の超絶アクションシーン満載、さらにジュリオとアンナの関係が紐解かれる最新映像が到着! 本作の公開を目前に、みどころが凝縮された『WHO S NEXT PV』が公開された。先日配信が始まったVaundy書き下ろしの主題歌『ホムンクルス』にのせて、「次は君だ」というオールマイトの言葉から始まる本PV。ダークマイトやジュリオ、アンナといった、で苦しそうな表情を見せるアンナ、ダークマイトを中心とし未知数の戦闘力を隠し持 つ ゴリーニ ・ ファミリーが続々登場。デク・爆豪・轟をはじめとする雄英高校ヒーロー科1年A組のメンバー、そしてプロヒーローたちが集結し、全員が「PLUS ULTRA」したフルパワーで敵 <ヴィラン に 立ち向か うバトルシーンが圧倒的なクオリティで描かれており、劇場版の公開が待ちきれない超胸アツな内容となっている。そして原作の完結と劇場版の公開が迫る中、ヒロアカの魅力を再体験できる<IM NEXT PROJECT>が始動!劇場公開に加え、堀越耕平が長らく心血を注いできた原作が、いよいよ8月5日(月)発売号の『週刊少年ジャンプ』にて連載が終了、7期放送中のTVアニメでは最終決戦に向け壮絶なバトルとますます目が離せない本作の盛り上がりを受け継ぎ、さらに「PLUS ULTRA」させるべくヒロアカを全方位で感じられる様々な企画をご用意したプロジェクトが動き出す。<IM NEXT PROJECT>では、7月29日(月)〜8月16日(金)の期間、今回の劇場版の原作関連話を無料開放するほか、7月29日(月)〜8月4日(日)までの期間限定で、池袋駅東口PARCO壁面には巨大オールマイト広告が出現!さらに、8月2日、3日にはHareza池袋にて豪華声優陣が登壇するスペシャルイベントも開催される。宮野真守や山下大輝、岡本信彦、梶裕貴らが集う貴重な機会をお見逃しなく!また、7月27日(土)からは期間限定でABEMA『ヒロアカ専門チャンネル』がオープン! 歴代アニメシリーズの無料放送があるかも?SNSでは本プロジェクト関連の企画への感想やヒロアカ愛をつぶやくミッションが発生か!?ヒロアカの面白さを再体験するもよし、まだ見ぬ友人にヒロアカの魅力を伝えるもよし、ヒロアカ愛を広める日本中を巻き込んだ一大プロジェクトに参加して、この盛り上がりを楽しもう。(C)2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社