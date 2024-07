人気TVアニメ『名探偵コナン』の新エンディングテーマに決定したSARD UNDERGROUNDの最新曲「夢で逢いましょう」が、8月17日(土)放送回からオンエア決定! 8月21日(水)にリリースされる7thシングル「夢で逢いましょう」の”名探偵コナン盤”のジャケットアートワークも新たに解禁された。SARD UNDERGROUNDはボーカル・神野友亜(しんの ゆうあ)、ベース・杉岡泉美(すぎおか いずみ)、キーボード・坂本ひろ美(さかもと ひろみ)による、三人組ZARDトリビュートバンド。2019年にZARDの数々の名曲が詰め込まれたトリビュートカバーアルバムでデビュー。それ以降、数々のZARDのカバー曲とともに、坂井泉水の未公開詞によるオリジナル曲を発表するなど、令和の時代に”ZARD 永遠のスタンダード・ナンバー”を継承していく存在として注目されている。

そんなSARD UNDERGROUNDによるTVアニメ『名探偵コナン』の新エンディングテーマ「夢で逢いましょう」が、8月17日(土)放送回からオンエアスタート。憂愁漂う美メロディーが胸に刺さる珠玉のミディアムバラードとなっており、SARD UNDERGROUNDが『名探偵コナン』のエンディングテーマを担当するのは、2020年7月より使用された「少しづつ 少しづつ」以来となる。ボーカルの神野友亜は作詞について「『夢で逢いましょう』は新一くんと蘭ちゃんをイメージして歌詞を書いた」コメント。8月21日(水)に発売される7thシングルには通常盤のジャケットの他に、工藤新一と毛利蘭のツーショットによる”名探偵コナン盤”のジャケットも用意。今回公開されたジャケットアートワークだが、ファンにとっても思い入れのある名場面で蘭が夢で思い出したニューヨークで遭遇した事件のワンシーンが描かれている。また”名探偵コナン盤”だが、CDシングルの特典として封入されるクリアカードにはジャケットの新一&蘭のイラストを使用。「大切な人の写真を枕の下に敷いて寝ると夢で逢える」というおまじないがあるが、この丈夫なクリアカードはまさにそのおまじないにうってつけのアイテム。夢に出てくるのは寄り添う新一&蘭の姿なのか、はたまたニューヨークでの事件なのか、ぜひとも実物をゲットして試してみてほしい!この7thシングルのほかに、8月21日(水)にはSARD UNDERGROUND2ndオリジナルアルバム「涙色で」を同時発売。「夢で逢いましょう」のほかに、5thシングル「卒業式」、6thシングル「役者犬のうた」、さらにTOKYO MXドラマ『その結婚、正気ですか?』のオープニング主題歌「その結婚、正気ですか?」など、全11曲を収録。デビュー以来磨き続けた表現力で魅せる王道J-POPアルバムは必聴! 限定盤となる”PREMIUM EDITION”には昨年開催の4周年記念ライブ”LIVE TOUR 2023 [hold me, my friend] at Zepp Osaka Bayside”の全曲を完全収録したBlu-rayが封入されるなど、ファンにはたまらない一枚となっている。さらに初の全国ツアーの開催も決定! ”SARD UNDERGROUND LIVE 2024 [tear drops”とのツアータイトルも公表されるなど、9月7日(土)の福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオを皮切りに、全国5都市を巡る予定。最新情報はオフィシャルHPをチェックしてもらいたい!