PSG¤Î¥ª¥·¥à¥Ø¥ó³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ÏÇËÃÌ¤Ø¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò¸ò¾Ä¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤º
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó(25)³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢ÇËÃÌ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
PSG¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤Ã¤Æºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÆÀÅÀ¸»¤òÃµ¤¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æºòµ¨¤â¸ø¼°Àï32»î¹ç17¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï³Ê¹¥¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢PSG¤Ï¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿1²¯3000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó226²¯±ß)¤Î°ãÌó¶â»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¡£°ãÌó¶â¸º³Û¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñÂåÉ½FW¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó(23)¤¬¸ò¾Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤òË¾¤Þ¤º¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ãÌó¶â¤ÎËþ³Û»ÙÊ§¤¤¤â¹Ô¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÅöÁ³¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬½ã¿è¤Ê°ãÌó¶â¸º³Û¤Ë±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ÎPSG°ÜÀÒ¤ÏÇËÃÌ¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
PSG¤ÏFW¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÈFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£°ìÊý¡¢¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PSG¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤Ã¤Æºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÆÀÅÀ¸»¤òÃµ¤¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æºòµ¨¤â¸ø¼°Àï32»î¹ç17¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ï³Ê¹¥¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤òË¾¤Þ¤º¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ãÌó¶â¤ÎËþ³Û»ÙÊ§¤¤¤â¹Ô¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÅöÁ³¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬½ã¿è¤Ê°ãÌó¶â¸º³Û¤Ë±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ÎPSG°ÜÀÒ¤ÏÇËÃÌ¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
PSG¤ÏFW¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÈFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£°ìÊý¡¢¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£