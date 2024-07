【マンガ「ロックは淑女の嗜みでして」13エピソード 無料配信】8月9日まで

白泉社は、マンガ「ロックは淑女の嗜みでして」の13エピソードを、ヤングアニマルWebにて期間限定で無料配信している。期間は8月9日まで。

「ロックは淑女の嗜みでして」は、「常住戦陣!! ムシブギョー」などでも知られる福田宏氏によるマンガ作品で、2025年にはTVアニメ化されることも決定している。今回の無料配信は、最新5巻の発売を記念して実施されるもの。会員限定で完全無料になる話も含まれている。

□ヤングアニマルWeb「ロックは淑女の嗜みでして」のページ

【「ロックは淑女の嗜みでして」 あらすじ】

生粋のお嬢様が集う女学園にて、窮屈な生活を強いられている鈴ノ宮りりさは、旧校舎から聞こえてくる音に引き寄せられて...?華麗でお淑やかな少女たちが、美しく火花を散らしてシャウトする!!

「常住戦陣!!ムシブギョー」作者が描く、お嬢様×ロック青春譚!!

(C)福田宏/白泉社

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.