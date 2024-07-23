£··î£²£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡Ä¥Þ¥ó¥Í¥ê²ò¾Ã¥ì¥·¥Ô
¥Þ¥ó¥Í¥ê²ò¾Ã¥ì¥·¥Ô
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÁá¸«Í¥¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¡ª
Ç¯´Ö£²£°£°£°°Ê¾å¤â¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦Æ£°æ·ÃÀèÀ¸¤¬
²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¤½¤¦¤á¤ó¤Î¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤òÅÁ¼ø¡ª
¡ã¥ì¥·¥Ô¡ä
¡ú½Á¤´¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤½¤¦¤á¤ó
ºàÎÁ¡Ê°ì¿ÍÁ°¡Ë
¡¦Âçº¬¤ª¤í¤·¡¡¡¡¡¡£´cmÊ¬¡Ê½Á¤´¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¡Ë
¡¦±öº«ÉÛ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µg
¡¦Çß´³¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®1¸Ä
¡¦ÀÄ¤·¤½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5Ëç¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡40¡Á50g
¡¦Îä¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡100¡Á150ml
ºî¤êÊý
£±¡¢Ç®Åò¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¿å¤Ç¤·¤á¤ë
£²¡¢Ð§¤Ë¡¤ÈA¤ò¤Î¤»¿å¤òÃí¤°
¤ª¿Ý¤ò¤«¤±¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡ª
¡ú¤Ö¤Ã¤«¤±¡ª¤´¤Þ¤ß¤½¤½¤¦¤á¤ó
ºàÎÁ¡Ê°ì¿ÍÁ°¡Ë
¡¦¼ÆÄÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15g
¡¦¤ß¤ç¤¦¤¬¡¡¡¡¡¡¡¡1ËÜ¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¤ß¤½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç£±/2
¡¦¤¹¤êÇò¤´¤Þ¡¡¡¡¡¡Âç£±
¡¦ºï¤ê¤Ö¤·¡¡¡¡¡¡¡¡£²g
¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡40¡Á50g
¡¦Îä¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡150ml
ºî¤êÊý
£±¡¢Ç®Åò¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¿å¤Ç¤·¤á¤ë
£²¡¢Ð§¤Ë¡¤ÈA¤ò¤Î¤»¿å¤òÃí¤°
¡ü¥¢¥ì¥ó¥¸
¤´¤ÞÌý¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤È¤è¤ê¥³¥¯¤¬½Ð¤ë¡ª
¡ú´Ú¹ñÉ÷¥Ó¥Ó¥ó¤½¤¦¤á¤ó
ºàÎÁ¡Ê°ì¿ÍÁ°¡Ë
¡¦¥Ó¥Ó¥óÌÍ¤Î¥¿¥ì¡¡1/2¥«¥Ã¥×
¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡Ê´¥¡Ë¡¡50g
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡1/3ËÜ¡Ê½ÄÈ¾Ê¬¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¡Ë
¡¡¡Ê±ö¤ò¿¶¤ê¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡Ë
¡¦±ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¯¡¹
¡¦²¹ÀôÍñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸Ä
¡¦Íü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/6¸Ä
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç£±/2
¡¦¤¹¤êÇò¤´¤Þ¡¡¡¡¡¡Âç1/2
ºî¤êÊý
£±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ìè§¤ÇÎ®¿å¤Ç¤â¤ßÀö¤¤¤·¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ë
£²¡¢´ï¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ì¥¿¥ì¤´¤ÞÌý¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤ò¤«¤±¤¤å¤¦¤ê¡¢Íü¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¾è¤»¤ë
¢¡¥¿¥ì¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤½¤¦¤á¤ó¤Ëº®¤¼´ï¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤
◼️¥Ó¥Ó¥óÌÍ¤Î¥¿¥ì
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¡¦Íü¡Ê¥Ø¥¿¡¢¼ï¡¢Èé¤ò¤È¤ë¡Ë¡¡¡¡ÀµÌ£200g¡Ê¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50g¡Ê¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê¿Ä¤ò¤È¤ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¤«¤±¡Ê¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡Ë
¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ê¥Ø¥¿¡¢¼ï¤ò¤È¤ë¡Ë¡¡¡¡1¸Ä¡Ê¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡Ë
¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¡ÊÀ¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ËÜ
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç1 1/2¡¡¡¡¡¡
¡¦Ê´Åâ¿É»Ò¡Ê´Ú¹ñ»º¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç£±
¡¦º½Åü¡¢¾ßÌý¡¢Çß¥·¥í¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÂç£±
¡¦¿Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç£µ
¢ª¾åµ¡¢Á´¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë
¢¡Íü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ê¤ó¤´¤Ç¤âOK!
¢¡¥Ó¥Ó¥ó¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥¿¥ì¤ÏÎäÂ¢¤ÇÌó£±¥ö·î¡¢ÎäÅà¤À¤ÈÌóÈ¾Ç¯»ý¤Ä¡ª
¡ú¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³
ºàÎÁ¡Ê°ì¿ÍÁ°¡Ë
¡¦»Ä¤Ã¤¿è§¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¡Ê¥¶¥¯ÀÚ¤ê¡Ë¡¡80g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20g
¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡Ê²ÃÅü¤ÇÎ³Æþ¤ê¡Ë¡¡100g¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡100g¡Ê60g¤È40g¤ËÊ¬¤±¤ë¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¡ÊÇò¡Ë¡¡ 1ËÜ¡ÊÇ®Åò¤Ë¤Ä¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡Ë
ºî¤êÊý
£±¡¢ 9¡ß13¡ß4.5cm¤ÎÍÆ´ï¡Ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ÊÛÅöÈ¢Åù¡Ë¤Ë
¡¡¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÞ¤ê¹þ¤ßÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¡¢¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤ÇÌÏÍÍ¤ò¤«¤Îä¤ä¤¹
£²¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È40g¤ò³ä¤êÆþ¤ì¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±
¡¡¡¡¥ì¥ó¥¸600W¤Ç1¡Á2Ê¬¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·º®¤¼¤ë
£³¡¢¡¤Ë¢¤Î¥Á¥ç¥³¤òÆþ¤ì¹¤²¤ÆÎä¤ä¤¹
£´¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ìÇö¤¯¿§ÉÕ¤
¡¡¡¡¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡Ê¼åÃæ²Ð¤Ç10Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ë
£µ¡¢¤¤Ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ìº®¤¼¤ë
£¶¡¢£¤Ë¥¤òÆþ¤ìÊ¿¤Ë¹¤²Îä¤ä¤¹
£·¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È60g¤ò³ä¤êÆþ¤ì¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±
¡¡¡¡¥ì¥ó¥¸600W¤Ç1¡Á2Ê¬¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·º®¤¼¤ë
£¸¡¢¦¤Ë§¤òÆþ¤ìÌÌ¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ò¤í¤²¤ë
¡¡¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÆþ¤ìÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë