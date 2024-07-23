¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤é°ÜÀÒÁÈ¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¡ÈÍðÆ®·à¡É¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬21Æü¡Ê22Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨30¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿Î¢Â¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÎÍðÆ®¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î3¿Í¤¬ÍðÆ®¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤òÊóÆ»¤·¤¿¡£
¢£º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÎÍðÆ®¤¬ËÖÈ¯
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA Today¡Ù¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØFor The Win¡Ù¤ÏÆ°²èÉÕ¤¤Çµ»ö¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤È·ö²Þ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÎÍðÆ®¤ÏÆÃ¤ËÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£µ¨°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡È°ÜÀÒÁÈ¡É¤Ï¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤â´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï»î¹çÃæ¤Ëº¸ÍãÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÍðÆ®¤È¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤Î3¿Í¤¬¥¿¥°¥¢¥¦¥È¤ÎºÇ¾åÃÊ¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤êÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍðÆ®¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¸«¤»¡¢ÂçÃ«¤â¡Ö·ö²Þ¤À¤Í¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¦¤ó¤¦¤óð÷¤¡¢»³ËÜ¤Ï¥¿¥°¥¢¥¦¥È¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò¾è¤ê½Ð¤·¶½Ì£¿¼¤²¤Ë´ÑµÒÀÊ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤ÎÉ½¸½¤âÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÆü¡×¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£