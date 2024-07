■27日タイムテーブル

【モデルプレス=2024/07/23】7月27日・28日に東京都お台場の特設会場にて開催される「XD World Music Festival」(以下、XD)のタイムテーブルが発表された。13:20 NAKKID14:10 LUN815:00 Aile The Shota15:35 TSUBAKILL15:55 WATWING16:30 DJ SHUZO&YAMATO

17:20 AT AREA (BOYCOLD/GEMINI/MIRANI/BLASE/DJ POOL)18:10 HyunA18:50 KID PHENOMENON19:20 PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE20:00 ELLY/CrazyBoy (三代目 J SOUL BROTHERS) with FRIENDS13:20 WATANABE SISTERS14:15 DXTEEN14:55 woo!ah!15:25 H1-KEY16:05 YOUNG POSSE16:40 DXMON17:10 PKCZ18:05 7ORDER18:40 KISS OF LIFE19:30 MAZZEL20:10 CHANYEOLXDは、⽇本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトとし、⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる新時代の⾳楽フェス。日本古来の伝統的な祭りや行事を現代に合わせてアップデートを行い、それらを会場の雰囲気やコンテンツに表現。⾳楽だけでなく最新のテクノロジーを活⽤したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験を提供する。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日程:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会・1DAY GA(一般):15,000円/1DAY PGA(前方エリア):24,000円/1DAY VIP(最前エリア):32,000円・2DAYS GA(一般):28,000円/2DAYS PGA(前方エリア):46,000円/2DAYS VIP(最前エリア):62,000円※1.「チケットぴあ」で購入可能※2.予定枚数達し次第発売終了予定【Not Sponsored 記事】