セブン-イレブンがお弁当の全面リニューアルを実施。

「定番メニュー」の見直しやお手頃価格の「うれしい値」、「野菜を食べよう!」、「元気チャージ」の4つのコンセプトで展開しています。

セブン-イレブン「お弁当リニューアル」

発売日:2024年7月30日(火)より全国の店舗で発売開始 ※一部リニューアル実施済みの商品あり

セブン-イレブンは、2024年7月30日(火)よりお弁当をリニューアルし、全国のセブンイレブンにて順次発売。

今回のリニューアルでは「もっと手頃な価格の商品が欲しい」や「もっとボリューム感のある商品が欲しい」、「もっと野菜が摂れるような商品がほしい」などといった声を反映。

「定番メニュー」の見直しやお手頃価格の「うれしい値」、「野菜を食べよう!」、「元気チャージ」の4つのコンセプトを掲げ商品開発が行われました。

定番メニュー

ワンコインで購入できる定番商品の品揃えを強化。

生姜焼き丼

価格:460円(税込 496.80円)

販売エリア:全国

発売時期:2024年7月2日(火)〜

赤身と脂のバランスが良いバラ肉を過熱蒸気オーブンでじっくり火を入れ、ふっくらと柔らかい食感に仕上げました。

香り高い国産生姜とおろしりんごを使用し、柔らかな甘みが引き立つ仕立てにしています。

「生姜焼き丼」のほかに、「ハンバーグ丼 おろし玉ねぎソース」、

「親子丼」などがラインナップされています。

うれしい値

お手頃な価格のお弁当を食べたいというニーズにあわせ、400円以下(税抜)の商品を品揃え。

幕の内弁当 398

価格:398円(税込 429.84円)

販売エリア:全国

発売時期:2024年7月30日(火)〜

商品特長:

からあげやコロッケなど人気のおかずをたくさん盛りつけたお弁当「幕の内 398」

既存商品より具材を増量し、さらにお手頃な価格 398円(税込429.84円)に変更しました。

「幕の内 398」のほか、「チャーシュー丼」、

「トマトの旨みが引き立つバターチキンカレー」など

元気チャージ

もっと食べたいのに物足りないという方の声に応え「ロースかつ丼」、「牛丼」はお値段そのままにご飯を増量しリニューアル。

「ロースかつ丼」は厚みのあるカツを一鍋で調理した本格的な仕立てになっています。

ロースかつ丼

価格:600円(税込 648.00円)

販売エリア:全国

発売時期:2024年7月30日(火)〜

薄衣で揚げたとんかつをこだわりの出汁とふんわり玉子でとじました。

専門店同様に一鍋で調理することで、本格的なかつ丼に仕上げています。

ご飯は大盛りに変更し、ボリューム感満点の一品に。

容器をおわん型に変更することで、食べやすさにもこだわっています。

さらにこの夏おすすめの「ホイコーロー丼」、

「ずっしり洋風MIX弁当」も新たにラインナップされています。

野菜を食べよう!

もっと野菜を食べたいというお客様向けにたっぷりと野菜が摂れる「中華丼」「ビビンバ丼」をリニューアル。

「1/2日分の野菜 中華丼」は専門店のように鉄鍋を使い、高温でたっぷりの野菜を短時間で炒めることで香ばしさを出しています。

中華あんの色をうすめに仕上げることで、見た目・味ともに野菜がはえる商品になりました。

1/2日分の野菜 中華丼

価格:530円(税込572.4円)

販売エリア:全国

発売時期:2024年7月30日(火)〜

1/2日分の野菜量を使用した魚介の旨味が味わえる中華丼。

たっぷりの野菜を高温、短時間で炒めることで香ばしさが広がる味わいに仕上げてあります。

あわせて「ビビンバ丼」もリニューアル。

このほかにもバラエティ豊かなお弁当がラインナップ。

その日の気分にあわせて楽しんでくださいね!

