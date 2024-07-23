¡ÚµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Û¡Ö°û µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Cafe¡×¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ10¿©¸ÂÄê¤Î¡Öµþ¤Î¤¤¤í¤É¤ê·ò¹¯Ãã¤Å¤±¡×ÈÎÇä³«»Ï
¸áÁ°Ãæ2»þ´Ö¡¦10¿©¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¾®ÀîÀ¸Ìô¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë±ÉÀ¸Ìô¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§ÉôÊ¬¤Î¡Ö°û µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Cafe¡×¤Ë¤Æ¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¡Öµþ¤Î¤¤¤í¤É¤ê·ò¹¯Ãã¤Å¤±¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢10»þ¡Á12»þ¸ÂÄê¡¦10¿©¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö°û µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Cafe¡×¤Ï¡¢¤ªÃã²Û»Ò¤È·ò¹¯Ãã¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¼«Á³ÇÉ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥«¥Õ¥§¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥«¥Õ¥§¤Ë¡¢¸áÁ°Ãæ2»þ´Ö¡¦10¿©¸ÂÄê¤Î¡Öµþ¤Î¤¤¤í¤É¤ê·ò¹¯Ãã¤Å¤±¡×880±ß(ÀÇ¹þ)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Öµþ¤Î¤¤¤í¤É¤ê·ò¹¯Ãã¤Å¤±¡×¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¤ªÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÃã¤¬¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¤Î½Ð½Á¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤ªÃã¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ãã¡¢¤´¤Ü¤¦Ãã¡¢À¸ÕªÎÐÃã¡£
¤ªÊÆ¤Ï¡¢Çò¤´ÈÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊªÈÎ¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Å¹¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õÊÆ¸¼ÊÆ¥Ñ¥Õ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»¨¹òÊÆ¡£»¨¹òÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð½Á¤ä¶ñºà¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÃãÄÒ¤±¤Î¶ñºà¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ª¤«¤º¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¤â´Þ¤àÁ´10¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢Áª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Î½Ð½Á¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ÎÊÑ²½¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÃãÄÒ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10¼ïÎà¤Î¶ñºà¤Ï¡¢¤È¤ê¤½¤Ü¤í¡¢Âä¡¢ÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¡¢ÀÄÅâ¡¢¤ä¤Þ¤¯¤é¤²¡¢ÌîÂôºÚ¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢ÌôÌ£3¼ï¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¶áÆü¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö°û µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Cafe¡×¤Ï¡¢¼«Á³ÇÉ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖµþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô¡×1³¬¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡ÖµþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô¡×¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³¤È·ò¹¯¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹°û¡¦¿©¡¦½»¤Î3¤Ä¤Î¶õ´Ö¡£¤³¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß2³¬¤Ë¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¿© µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Restaurant¡×¤¬¤¢¤ê¡¢3³¬¤Ë¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö½» µþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô Villa¡×¤¬¶áÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á18:00(L.O.17:30)¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï7:30¡Á15:00¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È11:00¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêµÙÆü¤Ï¡¢ÉÔÄêµÙ¡£·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢¸½¶â¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸áÁ°Ãæ2»þ´Ö¡¦10¿©¸ÂÄê¤Î¡Öµþ¤Î¤¤¤í¤É¤ê·ò¹¯Ãã¤Å¤±¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¼«Á³ÇÉ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖµþÅÔ¾®ÀîÀ¸Ìô¡×
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÌý¾®Ï©ÄÌ²¡¾®Ï©¾å¤ëÆó¾òÌý¾®Ï©Ä®272
HP¡§https://kyoto-ogawa.jp
(¹¾ºêµ®»Ò)