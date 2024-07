【RMZ-04 グランチュラ】12月 発売予定予約受付:7月23日価格:4,950円

コトブキヤは、プラモデル「RMZ-04 グランチュラ」の予約受付を7月23日より開始した。発売は12月を予定し、価格は4,950円。

クモ型ゾイド「グランチュラ」が新規追加パーツを混じえてHMMシリーズに参戦。本商品はコトブキヤショップ限定品として販売される。

ガイサックとは異なるデザインの脚部はもちろん各節が可動し、頭部の可動も含めて従来のイメージを覆すようなポージングが可能。頭部コックピットはハッチが開閉し、付属の一般パイロットフィギュアを搭乗させることもできる。

コックピットとビーム砲とを同軸にした状態で上下左右に動かせるなど、幅位広い可動ギミックを楽しめる。

「RMZ-04 グランチュラ」商品詳細

スケール:1/72

サイズ:全長約90mm

製品仕様:プラモデル

パーツ数:51~200

素材:PS・PVC(非フタル酸)

対象年齢:15歳以上

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.