WurtS、映画『ブルーピリオド』主題歌「NOISE」ティザー映像先行公開
WurtSが7月24日、映画『ブルーピリオド』主題歌「NOISE」を配信リリースすることは既報のとおり。同楽曲のミュージックビデオが同日21:00にYouTubeプレミア公開されることが決定した。これに先駆けてティザー映像が公開となっている。
◆WurtS (ワーツ) 動画 / 画像
『NOISE』はWurtS初の映画タイアップ曲だ。山口つばさ作による『ブルーピリオド』は2017年6月より『月刊アフタヌーン』で連載開始。『TSUTAYAコミック大賞』『このマンガがすごい！』など国内主要漫画賞にノミネートされたほか、『マンガ大賞2020』を受賞、累計発行部数は700万部を超える。2024年8月9日に公開が決定した実写映画化では、主演に眞栄田郷敦を迎え、高橋文哉、板垣李光人、桜田ひよりといったキャストが個性豊かなキャラクターを演じる。
■デジタルシングル「NOISE」
配信リンク：https://lnk.to/Ws_NOISE
※7/24(水)00:00から有効
※映画『ブルーピリオド』主題歌
■2ndアルバム『タイトル未定』
予約リンク：https://lnk.to/Ws_2ndalbum
【完全生産限定盤(2CD + Blu-ray + オリジナルグッズ)】
PDCN-1943＋PDZN-1241 9,900円(税込)
※WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品
オリジナルグッズ：アクリルスタンド(全3種のうちランダム1種同梱)
【初回生産限定盤(2CD + Blu-ray)】
UPCH-29478 8,800円(税込)
【通常盤(CD)】
UPCH-20680 ￥3,300 (税込)
▼CD収録曲
「NOISE」ほか全10曲収録予定
▼Blu-ray収録内容 ※完全生産限定盤および初回生産限定盤
・WurtS CONCERT HALL TOUR I [2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]
・WurtS LIVEHOUSE TOUR III [2024.07.16 at Zepp Haneda]
●CDショップ特典
・WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)会員オリジナル特典：WurtS直筆サイン入り“W's Project”会員限定B2ポスター
※直筆サイン入りご希望のお客様は2024年7月31日(水)23:59までに要予約
https://www.universal-music.co.jp/wurts/news/2024-07-19/
・UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル特典：UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター
・TOWER RECORDSオリジナル特典：クリアファイル
・Amazonオリジナル特典：メガジャケ
・セブンネットショッピングオリジナル特典：トート型エコバッグ
・楽天ブックスオリジナル特典：缶バッジ
・共通特典：スマホサイズステッカー
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