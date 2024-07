“入隊中”BTS ジョングク、8月より韓国で展示会を開催！着用アイテム＆衣装も公開

BTS(防弾少年団)の“黄金末っ子”としてデビューし、ソロアーティストとしてもグローバルトップスターになったジョングクの「黄金の瞬間」を振り返る展示が開かれる。HYBEが展開する展示ブランド「HYBE INSIGHT(ハイブ インサイト)」は本日(23日)、「8月30日から9月22日までソウル中(チュン)区明洞(ミョンドン)にあるモクシー・ソウル明洞で『GOLDEN:The Moments』を開催する」と発表した。

モクシー・ソウル明洞1〜2階で開かれる今回の展示会は、ジョングクのデビューから昨年11月に発売された1stソロアルバム「GOLDEN」までの旅程を記念するために企画された。特に今回の展示会は、HYBEレーベルズのアーティストIPを活用し、多彩な展示会を開催してきたHYBE INSIGHTが、HYBEレーベルのアーティストの中で初めて披露するソロ展示会である。展示会では、ソロアルバム「GOLDEN」の活動をテーマにした展示品などを通じて、彼の黄金色の瞬間を多彩に照らし出す。「Seven(feat. Latto)」「3D(feat.Jack Harlow)」のミュージックビデオをはじめ、ファンショーケース「Jung Kook 'GOLDEN' Live On Stage」、iHeartRadioで行われた「Standing Next to You」など、様々なライブステージで彼が着用した衣装やイヤモニなどのアイテムが展示され、活動中に受賞したトロフィーや賞牌、未公開写真なども見ることができる。彼の「黄金色の旅路」を集中的に観覧できるスペースにも注目が集まる。ソロアルバム「GOLDEN」のプレビュー映像やコンセプトフォトなどに登場した背景をモチーフに再アレンジした空間は、観覧客に実際の撮影現場に来ているような印象を与える。ミュージックビデオやパフォーマンス映像を映画館の椅子に座って鑑賞したり、彼の声に集中できる特別なスペースも設けられる。この他にも展示場のあちこちには、好きな画像を入れて額縁に飾ったようにカスタマイズできるサムスン電子の額縁型Wi-Fiスピーカー「ミュージック・フレーム」が配置され、ユニークな視聴覚体験も楽しむことができる。普段からドローイングを楽しむ彼の趣味をアレンジしたスペースでは、アーティストではなく、日常の中の“人間チョン・ジョングク”の姿も垣間見ることができる。また、展示場の近くにあるソウル中区庁傘下の文化センター明洞アートブリーズ1〜2階には、約100坪規模の休憩空間が設けられ、来場者が気軽に観覧できるような施設になる予定だ。