グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2024年7月29日(月)より期間限定でポップアップストアをオープン!

かわいいスイーツが販売されるほか、8月3日の”はちみつの日”を記念した「くまのプーさん」の缶ミラーのプレゼントキャンペーンも開催されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈/JR東京駅「スクエア ゼロ」ポップアップストア

期間:2024年7月29日(月)〜2024年8月23日(金)

営業時間:平日・土:8:00〜22:00/日・祝:8:00〜21:00

※下記日程は営業時間が異なります。

8月10日(土):7:00〜22:00

8月11日(日):8:00〜22:00

8月23日(金):8:00〜20:00

場所:JR東京駅改札内 地下1階 イベントスペース「スクエア ゼロ」

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、期間限定でポップアップストアをオープン!

「くまのプーさん」や『トイ・ストーリー』などのかわいいスイーツが販売されます。

ステッカーやアクリルキーホルダーなど、オリジナルグッズ付きのスイーツも登場。

さらに、8月3日の”はちみつの日”にちなんで、「くまのプーさん」の缶ミラーのプレゼントキャンペーンも開催されます☆

くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。

価格:4個入799円・8個入1,598円(税込)

「くまのプーさん」のかわいさをたくさん詰め込んだスイーツ。

中には、「くまのプーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームがとろ〜り。

はちみつとミルクが優しい味わいのダブルクリームをふかふかスポンジケーキでくるんだスイーツです。

食いしんぼうな「くまのプーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさを楽しめます。

かわいい表情をした「くまのプーさん」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類。

つぶらな瞳で見つめたり、眉をひそめたりと、表情豊かな6種類のデザインがランダムで入っています。

どの表情の「くまのプーさん」に出会えるかは開けてからのお楽しみ。

8個入ボックスは、記念のステッカー付き。

いつも一緒に冒険をしている仲間の「ピグレット」や「ティガー」も描かれた、ここでしか手に入らないオリジナルのステッカーです。

全6種のデザインがランダムに1枚セットされています。

くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。 エコバッグセット

価格:4個入エコバッグセット1,800円・8個入 エコバッグセット2,600円(税込)

オリジナルのエコバッグが付いた「エコバッグセット」も登場!

イエローカラーをベースに、表にはパッケージとおそろいの「くまのプーさん」、裏には「イーヨー」、「ピグレット」、「ティガー」たちも描かれた今回だけの特別なデザインのエコバッグです。

コンパクトに折りたためるので、カバンにしのばせていつでも一緒にお出かけできます。

※なくなり次第終了です

※エコバッグのみの販売はありません

※2024年8月1日より価格が変更になります

缶ミラープレゼントキャンペーン

期間:2024年8月3日(土)〜各店舗ごとになくなり次第終了

対象商品:

くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。4個入・8個入

くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。4個入 エコバッグセット・8個入エコバッグセット

実施店舗:

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR 東京駅店(JR東日本東京駅構内 1階 改札内)

東京駅一番街 東京ばな奈s(JR東京駅 改札外)

「スクエア ゼロ」(JR東京駅改札内 地下1階 イベントスペース「スクエア ゼロ」)

対象商品を税込2,000円以上お買い上げの方に「くまのプーさん缶ミラー」をプレゼント!

缶ミラーは全部で5種類。

お顔が隠れてしまうほどいっぱいのお花を摘んだ「くまのプーさん」や、英雄を称えるパーティーでウキウキしている様子、親友の「ピグレット」と一緒に手をたたいている様子など、常にポーチに入れて持ち歩きたくなるかわいいデザインです。

1会計につきランダムで1つのプレゼントです。

トイ・ストーリー/メープルショコラサンド

価格:8枚入1,188円・8枚入アクリルキーホルダーAセット1,760円・スペシャル缶 14枚入2,268円

アーモンド・マカデミア・ピーナッツの3種類の香ばしいナッツと、芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたメープルショコラをサンドしたスイーツ。

カリッと頬張れば、メープルショコラの優しい香りがあふれます。

14枚入は、まるで「アンディ」のおもちゃ箱みたいに、ワクワクをギュッと詰め込んだスペシャル缶。

大切な人へのプレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったりです。

オリジナルのアクリルキーホルダーがついてくるセットも登場。

「ウッディ」と「ジェシー」が描かれたかわいいデザインのアクリルキーホルダーです。

※「トイ・ストーリー/メープルショコラサンド」は「くまのプーさん缶ミラー」プレゼントキャンペーン対象外です

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップショップ。

「くまのプーさん」や『トイ・ストーリー』のかわいいグッズ付きのスイーツが販売されます。

2024年7月29日(月)より、JR東京駅改札内地下1階のイベントスペース「スクエア ゼロ」にて開催されます☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くまのプーさんやトイ・ストーリーのスイーツが買える!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈/JR東京駅「スクエア ゼロ」ポップアップストア appeared first on Dtimes.