Nachonekoさん＆赤見かるびさんのコラボグッズがファミマにて7月25日発売！ アクスタやキーホルダーが登場
【ファミリーマート：「Nachoneko＆赤見かるび」グッズ】
7月25日10時より販売開始
価格 ラバーキーホルダー：660円
アクリルスタンド：1,650円
□「Nachoneko＆赤見かるび ラバーキーホルダー」のページ 【Nachoneko＆赤見かるび ラバーキーホルダー】 【Nachoneko＆赤見かるび アクリルスタンド】
(C)Nachoneko
7月25日10時より販売開始
価格 ラバーキーホルダー：660円
アクリルスタンド：1,650円
ファミリーマートは、VTuberのNachonekoさんと赤見かるびさんのコラボグッズを7月25日10時より販売する。価格は660円より。
今回販売されるのは、イラストレーター兼VTuberとして活躍するNachonekoさんと、個人勢VTuberの赤見かるびさんのコラボグッズ。デフォルメキャラのラバーキーホルダー（全5種）と、制服やジャージ姿のアクリルスタンド（全5種）がラインナップされる。
販売は全国のファミリーマートとなっていて、取り扱い店舗は公式サイトより確認できる。なお、店舗によって発売日や販売開始時間が異なる場合がある。
□「Nachoneko＆赤見かるび ラバーキーホルダー」のページ
□「Nachoneko＆赤見かるび アクリルスタンド」のページ
💙 予 告 ❤️- ファミリーマート (@famima_now) July 22, 2024
7/25(木)朝10時より#Nachoneko#赤見かるび
ラバーキーホルダー＆アクリルスタンドが
ファミリーマートで発売❣#ファミマ限定 商品だよ👍
詳しくは画像をTAP✨
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(C)Nachoneko
(C)AkamiKarubi