【ファミリーマート：「Nachoneko＆赤見かるび」グッズ】
7月25日10時より販売開始
価格　　ラバーキーホルダー：660円
アクリルスタンド：1,650円

　ファミリーマートは、VTuberのNachonekoさんと赤見かるびさんのコラボグッズを7月25日10時より販売する。価格は660円より。

　今回販売されるのは、イラストレーター兼VTuberとして活躍するNachonekoさんと、個人勢VTuberの赤見かるびさんのコラボグッズ。デフォルメキャラのラバーキーホルダー（全5種）と、制服やジャージ姿のアクリルスタンド（全5種）がラインナップされる。

　販売は全国のファミリーマートとなっていて、取り扱い店舗は公式サイトより確認できる。なお、店舗によって発売日や販売開始時間が異なる場合がある。

□「Nachoneko＆赤見かるび ラバーキーホルダー」のページ
□「Nachoneko＆赤見かるび アクリルスタンド」のページ

【Nachoneko＆赤見かるび ラバーキーホルダー】 【Nachoneko＆赤見かるび アクリルスタンド】

(C)Nachoneko
(C)AkamiKarubi