「ブレードランナー」の新デザイン・キーアート

(C)1994 Castle Rock Entertainment. (C) Dividen Productions/PeepShow Pictures.(C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ワーナー ブラザース ジャパンは、「ブレードランナー」と「2001年宇宙の旅」、「ショーシャンクの空に」の3作品の4K Ultra HD Blu-ray&Blu-rayセットを、新デザインアートのスチールブック仕様「The Film Vault collection」として9月25日に発売する。価格はブレードランナーと2001年宇宙の旅が11,880円、ショーシャンクの空にが10,780円。

・【初回限定生産】ブレードランナー The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様(4枚組/豪華封入特典付) 品番:1000837711/11,880円・【初回限定生産】2001年宇宙の旅 The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様(3枚組/豪華封入特典付) 品番:1000837701/11,880円・【初回限定生産】ショーシャンクの空に The Film Vault collection<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様(2枚組/豪華封入特典付) 品番:1000838026 /10,780円

イギリス発のアートスタジオ「VICE PRESS」のマット・ファーガソン&フローリーが新デザイン・キーアートを手掛けたスチールブック仕様。発売元はワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント、 販売元はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

「『ブレードランナー』 The Film Vault collection」は4枚組で、ディスクは「【2019 セット限定生産】『ブレードランナー 製作40周年記念コンプリート版<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(4枚組)スチール ブック仕様』」と同じ。

オリジナル劇場公開版をはじめ、未公開シーン・特殊効果シーンを加えた「ブレードランナー ファイナル・カット」(2007年)や、オリジナル劇場版ではカットされた残虐シーンが追加されたインターナショナル公開版・完全版(ヨーロッパや日本で劇場公開された際のバージョン)など全5バージョンを完全収録する。

封入特典としてオリジナル封筒に収めたアートカード(8枚組/両面仕様)と、スピナーブループリントが付属する。

「2001年宇宙の旅」の新デザイン・キーアート

「『2001年宇宙の旅』 The Film Vault collection」は日本語吹替版を収録した4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスターBDに、特典ディスクを加えた3枚組。映像特典として「“2001年宇宙の旅”の哲学」、「キューブリックのインタビュー」などを収録する。

スタンリー・キューブリックの没後25周年を追悼し、代表作である「2001年宇宙の旅」が初のUHD BDスチールブック化。特典としてオリジナル封筒に収めたアートカード(7枚組/両面仕様)とポスター(2枚/片面&両面)が封入される。

「ショーシャンクの空に」の新デザイン・キーアート

「『ショーシャンクの空に』The Film Vault collection」はUHD BDとBDのHDデジタル・リマスター版を収録した2枚組。劇場公開から30周年を迎えることを記念して、UHD BDスチールブックとして初リリースされる。

封入特典としてアートカード(7枚組・両面仕様)、A3ポスター2枚(新キーアート・片面仕様1枚、劇場版キーアート・両面仕様1枚)、さらにアンディからレッドへの手紙(復刻・縮小、表面は英文・裏面は日本語訳)をオリジナル封筒に収めた貴重な仕様となっている。

